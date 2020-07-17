Жара в Челябинской области продержится все выходные

Аномально жаркая, изнуряющая погода сохранится в Челябинской области вплоть до понедельника, 20 июля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 17 по 19 июля в большинстве районов области среднесуточная температура воздуха на семь градусов и более будет превышать климатическую норму. Воздух местами будет прогреваться до плюс 36-38 градусов, лишь в горных районах будет на несколько градусов прохладнее.

В понедельник, по прогнозам синоптиков, жара немного спасет. Столбик термометра не будет подниматься выше 30-градусной отметки.

В субботу дожди и грозы ожидаются лишь в отдельных районах, в воскресенье и понедельник – практически по всей территории.

Жару плохо переносят даже вполне здоровые люди. У них может отмечаться слабость, снижение физических сил, головные боли, предупреждают синоптики.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам.

При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. В минздраве предупреждают, осторожность в жару следует проявлять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, перенесшим инфаркт или инсульт.

В группе риска находятся и люди пожилого возраста с хроническими болезнями, принимающих определённые лекарства.

«Во время сильной жары мощному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система человека. При снижении артериального давления и уровня воды в организме, увеличивается возможность «заработать» инсульт или инфаркт. Также, при обезвоживании организма, повышается риск образования тромбов», - предупреждает Сергей Королев, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава.

При повышенной температуре воздуха у человека отмечается повышенное потоотделение. «Вместе с потом человек теряет соли и минералы, как следствие ухудшается питание мышечных клеток. Отсутствие нужных элементов напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему и на функцию работы головного мозга», - отмечает Королев.

Гипертоникам советуют замерять артериальное давление не меньше трех раз в день.

«Людям, страдающим сахарным диабетом, настоятельно рекомендуется следить за уровнем сахара в крови, соблюдать строгую диету и исключить из рациона жирное, острое и жареное», - советует главный внештатный специалист-эндокринолог Валерия Тюльганова.

Нужно употреблять не меньше 1,5-2 литров в день. Желательно пить минеральную воду, обогащенную кальцием, натрием и различными минеральными солями, которые необходимы организму для предотвращения обезвоживания.

В жаркую погоду отмечается и ухудшение психического состояния. Раздражительность, нервозность, часто переходящие в агрессию, быстрая утомляемость – все это последствия солнца.

В минздраве рекомендовали более тщательно следить в жару за приемом лекарств и ни в коем случае не пропускать.

Также врачи советуют пожилым людям отказаться от выезда и пребывания на даче в самый разгар жары, воздержаться от поездок в общественном транспорте, но если это неизбежно, то окна и люки должны быть открыты, салон хорошо проветриваться. Одежду выбрать из натуральных тканей — хлопок, лен, бязь, натуральный шелк, обувь - легкую и проветриваемую.

Если появляется слабость, одышка, неуверенность в движениях, учащается сердцебиение, беспокоят головокружение, тошнота, холод в конечностях, возникают судороги или предобморочное состояние, необходимо немедленно обратиться за помощью к врачам.

В дни с повышенной температурой воздуха желательно не выходить на улицу без особой необходимости, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов).