«Жемчужина Урала» готова открыться с первого июля

Санаторий «Жемчужина Урала», расположенный на берегу озера Тургояк Челябинской области, с первого июля начнет прием отдыхающих после приостановки деятельности всех здравниц по стране из-за угрозы распространения коронавируса.

После более чем двух месяцев перерыва учреждение готовится к открытию с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, отмечают в правительстве области.

«Все гости к нам заезжают со справкой, которая говорит о том, что у них отрицательная реакция на COVID-19. И справка эта должна быть получена не позднее чем за двое суток до заезда в наш санаторий», - рассказала о новых требованиях к отдыхающим главный врач санатория Ирина Шарапова. Необходимо будет также предоставить информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Правда, пока далеко не всем понятно, какой именно тест необходимо сдать – ПЦР-исследование на Covid-19 или тест на антитела. Первый стоит от почти двух тысяч до трех с лишним тысяч рублей, в зависимости от лаборатории. Второй дешевле, но он показывает не наличие вируса в организме человека, а переболел он ковидом или нет.

«Также гости должны при себе иметь запас масок, запас дизсредств, но, если они не смогут эти запасы сделать, мы предоставим возможность их приобрести», – уточняет правила посещения Ирина Шарапова.

Первые гости смогут заехать в «Жемчужину Урала» уже 21 июня. До этого времени сотрудникам санатория предстоит успеть нанести разметку, необходимую для соблюдения норм социального дистанцирования, оснастить помещения достаточным количеством дезинфекторов и рециркуляторов воздуха.

В столовой столы будут расставлены на расстоянии 2 метров друг от друга, а для пищеблока закупят дополнительные дезинфицирующие средства и установят емкости для них. Под запретом пока остается бассейн, кинотеатр и ресторан – как поясняют представители здравницы, до особых распоряжений.

Напомним, с 15 июня распахнул свои двери для отдыхающих санаторий "Увильды". «Коттедж на Еловом» получил все необходимые разрешения на возобновление работы и начал прием гостей также с 15 июня. «Номера и территория обрабатываются специальными средствами несколько раз в день, все сотрудники регулярно сдают анализы на коронавирусную инфекцию», - заверяют в администрации. К отдыхающим предъявляются те же требования, что и в остальных здравницах.

С 22 июня начнет прием отдыхающих с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора санаторий «Карагайский бор».

Семейный курорт «Утес» планирует начать прием гостей с первого июля. А пока активно украшает свою территорию. В прошедшие выходные некоторые сотрудники санатория украшали клумбы. Ярко цветущие лилии, бархатцы и гортензии, а также папоротники, теперь будут радовать всех гостей во время прогулок. «В отличие от многих санаториев, вход на нашу территорию и на пляж бесплатный для всех. От гостей мы лишь просим не мусорить и соблюдать правила нахождения в общественных местах», - отметили в здравнице.

Санаторий «Сосновая горка» также готов будет с первого июля начать принимать отдыхающих после длительного перерыва.

«Важно понимать, что санаторно-курортные организации не могли открыться одномоментно, – отметил заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко. - Первостепенная задача для них – подготовить всю необходимую базу для организации работы. Это позволит им сохранить здоровье гостей и персонала, а региону – продолжить поэтапное смягчение ограничительных мер».

Напомним, с 1 июля 2020 года ограничения снимаются и для всех остальных мест отдыха. Это означает, что открыться смогут базы отдыха, загородные отели, кемпинги и иные объекты размещения. При этом им также придется соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.