Жители Чебаркуля пожаловались общественникам на погибшие деревья по улице Советской

Жители Чебаркуля (Челябинская область) пожаловались общественному объединению «Эко-Standart» на печальные результаты озеленения территории по адресу: улица Советская, 2.

Как отмечают общественники, около года назад администрация города провела работы по благоустройству и озеленению данного пространства, прилегающего к крупному магазину. Увы, но высаженные молодые деревья погибли. Экоактивисты отмечают, что это произошло из-за отсутствия должного ухода.

«Мы получили множество обращений от жителей Чебаркуля, которые выразили свое недовольство небрежным отношением к зеленым насаждениям. Более 30 деревьев и кустарников погибли из-за полного отсутствия ухода», - отметил руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

Общественники призывают администрацию Чебаркуля проявить ответственность и заботу о благоустройстве территории города: должный уход за всеми высаженными деревьями и кустарниками - важный шаг к сохранению окружающей среды и созданию комфортной среды для жителей.