Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль

Жители Челябинска сегодня утром, 14 июля, жалуются на головную боль и боятся открывать окна, потому что воздух в мегаполисе очень плохой – сильно пахнет горелым, причем в разных районах города. В других муниципалитетах Южного Урала, например, в соседнем Коркино, воздух тоже не идеален – где-то гарью пахнет меньше, где-то больше.

Как пояснили в министерстве экологии Челябинской области, запах гари в Челябинске и ряде территорий региона ощущается в связи с сильнейшими природными пожарами в Свердловской области, где ввели режим ЧС.

В минэкологии также отметили, что в отдельных районах южноуральской столицы может наблюдаться дымка. В Челябинске, по данным на восемь утра пятницы, фиксировались разовые превышения предельно допустимых концентраций по формальдегиду до 1,16 ПДК, что также характерно при горении зеленых насаждений.

«В столице Южного Урала наблюдается устойчивый рост концентраций взвешенных веществ в атмосферном воздухе, но при этом концентраций с высокими или экстремальными уровнями загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано», - отмечают в минэкологии региона.

Контрольно-надзорные органы усилили контроль за деятельностью промышленных предприятий Челябинска и Челябинской области. Министерство экологии Челябинской области ведет круглосуточную работу по мониторингу качества атмосферного воздуха.

Южноуральцам сегодня рекомендуют не открывать окна и не проветривать помещения, сократить пребывание на улице до минимума, пить больше воды и проводить влажную уборку помещений.