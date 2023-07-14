14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
06.06.2023
Текслер: Расслабляться рано, все лето еще у нас впереди
31.05.2023
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
11.05.2023
Спецтехника Упрдор «Южный Урал» помогает в тушении пожаров в Курганской области
05.05.2023
Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожаров в «Зигальге» и Ильменском заповеднике
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023