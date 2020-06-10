Жители Челябинской области продолжают задыхаться и жаловаться на неприятно пахнущий воздух в минэкологии региона. Особенно "ароматен" он бывает по ночам.

В пресс-службе министерства напомнили, что в столице Южного Урала режим неблагоприятных метеоусловий первой степени сохраняется до семи вечера среды, десятого июня. Аналогичный режим объявлен в Златоусте, Аше и Магнитогорске.

В этот период надзорные ведомства Челябинской области ужесточают контроль за деятельностью промышленных предприятий, которые обязаны снижать выбросы в атмосферу на 15-20 процентов.

Этой ночью, с девятого на десятое июня, передвижная лаборатория центра экологического мониторинга провела замеры в Копейске, обнаружив превышения по сероводороду (2,63 ПДК) и формальдегиду (1,02 ПДК).

По предварительным данным, источником вони здесь послужил куриный помет - его одна из птицефабрик региона выгрузила на сельскохозяйственные поля, что является недопустимым.

"Кроме того, в настоящее время по городу ведутся замеры и рейды по предприятиям с целью проверки соблюдения ими обязательных мероприятий в период НМУ", - сообщил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

В Челябинске проверят один из заводов, подлежащих федеральному надзору, - общественники пожаловались на ночной дым. Минэкологии примет участие в проверке Росприроднадзора.

Сегодня, десятого июня, в областном центре передвижные лаборатории министерства проводят внеплановые замеры в районе СНТ "Строитель" и Ленинском районе.