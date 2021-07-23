Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку

Жители северо-запада Челябинска, обеспокоенные предстоящей застройкой и вырубкой леса недалеко от их домов, бьют тревогу. Инициативные горожане уже направили два обращения в прокуратуру, обратились к общественной организации «АнтиСМОГ», также собирают подписи для обращения к президенту Владимиру Путину.

Застройщики посягают на лес в районе Тополиной аллеи уже с 2017 года. За это время жителям удалось предотвратить появление здесь нескольких крупных строительных объектов, но в августе 2020 года появилась новость – теперь в лесу планируется строительство регионального центра по хоккею.

Власти региона еще до начала строительства обещали максимально сохранить зеленый массив, а часть проектов перенести на пустые участки без деревьев. Но, как сообщает «АнтиСМОГ», измененный план строительства так и не был предоставлен общественности.

В октябре 2020 года появилась информация о строительстве катка на пересечении улиц Академика Макеева и Родионова. Теперь на территории леса хотят построить и новый жилищный комплекс.

«Проект строительства ЖК компании «ИКАР-Групп» на данный момент находится на стадии подготовки рабочей документации. Начало строительства с общим объёмом около 200 тысяч квадратных километров планируется в ноябре 2021 года», - рассказали в общественной организации.

При этом напомним, что часть леса примыкает к Золотой горе - мемориальному комплексу, посвящённому памяти жертв сталинских репрессий. Местные жители уверены, что на местах, планируемых под застройку, могут быть захоронения. И поэтому следует провести экспертный анализ выбранной застройщиками территории.

В среду, 21 июля, Экопатруль «АнтиСМОГ» встретился с местными жителями на месте предстоящей застройки.

«На данный момент строительство одного из объектов «Центра олимпийской подготовки по хоккею», под который вырубили большое количество деревьев, уже началось. Во время съемки около ворот строительной площадки, съемочную группу «АнтиСмог» и местных жителей строители попытались прогнать, отправив тушить пожары в Якутии», - сообщили в экологической общественной организации.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» также связался с краеведом Юрием Латышевым. Он рассказал, что на месте строительства действительно могут быть захоронения жертв сталинских репрессий.

«Я считаю, что это строительство – величайшая глупость и вредность, - высказал свою точку зрения Юрий Владимирович. - Эта территория бывших золотых шахт, которые проходят от поселка Шершни до Градского Прииска. Возможно, что в них есть захоронения. Не только те, которые на территории Золотой горы. Ведь это никто не проверял. Будут строить дом в месте массовых расстрелов, массовых захоронений. Вообще лучше ничего не трогать, просто оставить лес».

«Золотая Гора» – заброшенный золотой прииск в лесу недалеко от Тополиной аллеи. Здесь во второй половине 1930-х годов производились захоронения расстрелянных. Вплоть до 1936 года здесь велась добыча золота шахтным способом. Затем шахты были заброшены. В них потом при раскопках находили человеческие останки.

Помимо этого, отметил краевед, в проекте нового генплана указано, что на данный момент на одного жителя Челябинска приходится менее пяти квадратных метров зеленых насаждений. А общероссийская норма – 16 квадратных метров на человека.

Известно и то, что статус леса был ранее изменен. Как сообщает депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина, до 2014 года лесной массив входил в лесфонд Кременкульского лесничества, то есть являлся защитным поясом города.

«Спорная территория лесного массива круглогодично используется жителями ближайших микрорайонов. Пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, молодые люди осуществляют пробежки, на этой территории гуляют мамы с малышами и дышат чистым воздухом, которого в Челябинске катастрофически не хватает. В зимний период времени там занимаются любители лыжного спорта. Однозначно, при проектировании строительства с последующей вырубкой зелёных насаждений необходимо учитывать мнения горожан. Нами составлен акт о признаках нарушения природоохранного законодательства, все собранные материалы направлены в Росприроднадзор и прокуратуру» - комментирует ситуацию исполнительный директор экологической общественной организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин.

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.