Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК

Жительница Ленинского района Челябинска пожаловалась на удручающее состояние бывшего стадиона завода металлоконструкций.

«Вот везде в Челябинске чистота, а вот Ленинский район… Забыли про него, что ли… Тут с внуками решили пройти по стадиону ЧЗМК. Не знаю, к кому он сейчас относится. Но это ужас - 21 век, и такая грязь кругом, бутылки... К кому относится бывший стадион ЧЗМК? Не знаю, куда обращаться», - написала Вера Зарецкая в группе агентства «Урал-пресс-информ» в ВКонтакте, приложив фотографии.

Также горожанка озвучила эту проблему на странице в ВКонтакте главы Ленинского района Александра Орла, который сообщил ей, что стадион находится в ведении управления по физической культуре и спорту Челябинска и что в настоящее время разрабатывается документация по реконструкции данного спортивного объекта.

Внимание главы района Вера Зарецкая обратила и на детскую площадку между домами №49 и №53 по улице Новороссийской, которая, по ее словам, не убирается вообще.

«Палки, бутылки, мусор… Куда обращаться?» - поинтересовалась горожанка.

Александр Орел ответил, что за состоянием дворовой территории отвечает управляющая компания, а контроль осуществляет Госжилинспекция – соответственно, можно пожаловаться туда.