07.07.2023
В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской
07.07.2023
Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
07.07.2023
Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
07.07.2023
В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
06.07.2023
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
16.06.2023
Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон
29.05.2023
В Челябинске ограничат движение на перекрестке улицы Барбюса
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023