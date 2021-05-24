Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов

Знаменитая природная достопримечательность Южного Урала – Игнатьевская пещера – после трех лет реконсервации снова будет открыта для туристов. Радостную новость сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Он отметил, что стартовой точкой отсчета станет первое июля текущего года. Однако говорить о полномасштабном открытии еще преждевременно. Пещера с уникальными наскальными рисунками ледникового периода будет доступна для небольших туристических групп под контролем специалистов и аккредитованных экскурсоводов. Параллельно со специалистами МГУ имени Ломоносова будут проводиться научные исследования по выявлению антропогенной нагрузки на объект.

«Очень важно понимать, какое количество людей может принять пещера. Поэтому ученые проведут мониторинг, проанализируют, как ведет себя пещера и экосистема, размножаются ли вредоносные бактерии. На территории России из трех уникальных объектов ледникового периода два находятся на территории Катав-Ивановского района. Эти пещеры - уникальные природные объекты для всей страны. И очень важно их не только сохранить, но и дать возможность гражданам прикоснуться к национальному достоянию истории», - подчеркнул Виталий Безруков.

По словам доктора исторических наук, руководителя Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ имени Ломоносова Вячеслава Житенёва закрытие Игнатьевской пещеры в 2018-м году было вынужденной мерой. Пещера посещалась туристами бесконтрольно. Горы мусора, человеческие экскременты, вспышка плесневых грибов на камнях и поверхности пола пещеры - все это свидетельство большого туристического потока в летний период. Также ученый отметил, что держать пещеру закрытой крайне опасно, поэтому необходимо ее открыть, но подконтрольно, изучая все происходящие процессы внутри.

В ближайшее время будет составлен комплексный план по восстановлению Игнатьевской пещеры как уникального памятника природы, исторического наследия. По мнению Виталия Безрукова, развитие туристической инфраструктуры самого памятника поможет снизить антропогенную нагрузку на уникальный объект. В Катав-Ивановском районе рядом с Игнатьевской находятся пещера Колокольная и Серпиевский заказник. Очень важно суметь правильно распределить туристические потоки.

«В Челябинской области экологический туризм занимает одно из ведущих направлений. Это один из самых быстрорастущих трендов мирового туризма. Южный Урал - один из немногих субъектов Российской Федерации, где собраны уникальные природные богатства. В будущем регион может стать лидером по экотуризму наравне с Алтаем, Камчаткой или Кавказом. В планах создать в каждом районе области точки для притяжения экотуризма на особо охраняемых природных территориях», - сказал Виталий Безруков.

В 2021-м году запланировано обустройство двух экологических троп, одна из которых будет расположена на территории Чебаркульского бора, неподалеку от которого в озере Чебаркуль обнаружен самый крупный осколок астероида. Вторым объектом станет Еткульский городской бор. Маршруты будут оборудованы входными группами, информационными аншлагами, зонами отдыха, контейнерами для раздельного сбора отходов, смотровой площадкой с арт-объектом.

В ближайшие пять лет согласно поручению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области появятся около сорока новых экотроп в разных муниципальных образованиях, которые станут также точками притяжения для экотуризма.