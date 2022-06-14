«Скорей бы утро, и снова на работу»: как обустроить офис, чтобы сотрудники не спешили домой

Пандемия коронавируса медленно, но верно идет на спад, а это значит, что многие компании возвращаются к работе из офиса — прощай, удаленка! Пора сменить антураж домашнего кабинета на технологичный, но при этом уютный опен-спейс. Хочется, чтобы офис был современным, эргономичным и недорогим, но немногие компании могут предложить решения, которые сочетали бы в себе сразу три этих фактора.

Мы поговорили с экспертом компании Ситилинк — руководителем челябинского отдела корпоративных продаж — Сергеем Волченко. Он рассказал, на что стоит обратить внимание при обустройстве офиса.

Итак, что же нужно купить в офис мечты, куда будет с удовольствием приходить каждый сотрудник?

Рабочее пространство

Прежде всего, нужно организовать для персонала рабочие места. Удобные столы с полками под системные блоки и клавиатуру, комфортные кресла на колесиках с анатомической спинкой — всё, что позволит с комфортом проводить рабочее время. В магазине Ситилинк представлено много самых разных вариантов, которые подойдут под любой стиль офиса, от неоклассики до хай-тека. Есть как импортные варианты, так и бюджетные отечественные бренды. Например, стоимость офисного стильного кресла компании «Бюрократ» начинается от 3500 рублей.

Дело техники

Один из ключевых вопросов — выбор техники. Что купить для офиса: стационарные компьютеры или ноутбуки?

«Сейчас всё больше компаний покупают для своего персонала ноутбуки. Конечно, у них есть определенные недостатки в сравнении с настольными ПК. У лэптопов гораздо выше вероятность поломки и утери. Однако сейчас люди стали гораздо более мобильными, при гибридном формате работы (и в офисе, и удаленно), на совещаниях и в условиях постоянных передвижений без ноутбука просто не обойтись. В Ситилинке есть широкий выбор производительных ноутбуков даже для больших объемов работы. Например, модели Acer Aspire и Huawei MateBook», — рассказал Сергей Волченко.

Переговоры по всем правилам

Решать деловые вопросы можно где угодно: и за чашечкой кофе в ближайшем ресторане, и в конференц-залах. Однако настоящие бизнесмены предпочитают вести дебаты по всем правилам — в переговорных комнатах или в специальных зонах опен-спейса. Обсуждать дела и обмениваться идеями с коллегами и партнерами лучше всего за удобным переговорным столом.

«Рисовать схемы, планы и просто креативить помогут маркерные доски. Мне нравится, когда такая доска на колесах — ее можно прикатить в любую часть офиса и там подумать над новыми идеями. Проектор на стене или плазменная панель на стойке позволяют показать презентацию, подключиться к видеозвонку или запустить видеоролик», — рассказал Сергей.

«Частая практика последних лет — это специально отведенные места для телефонных переговоров внутри офиса. Иногда беседы с клиентами или коллегами могут быть достаточно напряженными или длительными — в таких случаях разговор может помешать остальным коллегам. Иногда в офисах ставят отдельные кабинки или диваны с высокими спинками, но вполне хватит и отдельных кресел в тихих местах», — поделился руководитель корпоративных продаж.

Делу время, а обеду — час

Делу — время, а обеденному перерыву — законный час, обусловленный ТК РФ. Сделать паузу для отдыха и перекуса в череде рабочих задач не всегда бывает просто. Но грамотно обустроенная кухня и лаундж-зона позволят и восстановить силы для новых трудовых подвигов, и подкрепиться с комфортом, не покидая офиса.

Большой холодильник, мощная микроволновая печь (только сразу попросите сотрудников не греть в ней рыбу!) и неутомимая кофемашина — место притяжения любого офиса и три кита, на которых держится хорошее настроение сотрудников. Так что пока обычные работодатели завлекают к себе безлимитным чаем, кофе и печеньками, продвинутые руководители делают соискателям предложения, от которых действительно невозможно отказаться!

Нужен ли умный офис

Умными в компании должны быть все: и персонал, и руководящее звено, и сам офис. Ситилинк успешно применил концепцию умного дома и к рабочим пространствам, чтобы придать офису максимальную эргономичность и комфорт. Среди товаров этой категории в магазинах дискаунтера есть умные шторы, которые надежно защищают от яркого солнечного света, и умные лампы и розетки, которые помогут сэкономить на электричестве.

А чтобы в целостности сохранить и мебель, и технику, и информацию, стоит подумать о комплекте видеонаблюдения. Доступные цены на этого незаменимого стража порядка позволят собственнику офиса спать спокойно и не переживать о кражах и порче имущества.

Как сэкономить на покупках для офиса: проверенные лайфхаки от Ситилинка:

1. Лучше всего покупать товары в низкий сезон, например летом или во время скидок.

2. Стоит следить за акциями на сайте — очень часто появляются новые промокоды на скидки. Например, в Ситилинке прямо сейчас проводится акция для физических и юридических лиц до 30 июня с бонусным кэшбэком до 40%.

3. Не стесняйтесь спрашивать о персональных условиях при оформлении большого заказа.

4. Не забывайте использовать программу лояльности, копить баллы и регулярно использовать их.

5. Покупайте товары у федеральных игроков: чаще всего их цены ниже, чем у местных компаний.

Грамотно собранный офис — это половина будущего успеха компании. От удобства рабочих мест зависит эффективность сотрудников, их мотивация и развитие.

Разнообразные товарные категории в компании Ситилинк позволяют оперативно собрать с нуля или обновить офисные помещения без проблем. Здесь есть всё, что необходимо для слаженной комфортной работы: техника, мебель, канцелярия, сантехника и даже автомобильные шины с маслами для служебного транспорта. Более 150 тысяч товарных позиций позволят подобрать идеальные варианты даже для самых требовательных клиентов и обязательно оставить их довольными удачной покупкой.