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14.06.2022

Рост перевозок социально-значимых грузов зафиксирован на ЮУЖД в мае
Ситилинк
Умный офис
Удаленка
рабочие места
Общество
14.06.2022 15:05

Эксперт Ситилинка рассказал, как оборудовать рабочие места бюджетно, но качественно

«Скорей бы утро, и снова на работу»: как обустроить офис, чтобы сотрудники не спешили домой

Пандемия коронавируса медленно, но верно идет на спад, а это значит, что многие компании возвращаются к работе из офиса — прощай, удаленка! Пора сменить антураж домашнего кабинета на технологичный, но при этом уютный опен-спейс. Хочется, чтобы офис был современным, эргономичным и недорогим, но немногие компании могут предложить решения, которые сочетали бы в себе сразу три этих фактора.

Мы поговорили с экспертом компании Ситилинк — руководителем челябинского отдела корпоративных продаж — Сергеем Волченко. Он рассказал, на что стоит обратить внимание при обустройстве офиса.

Итак, что же нужно купить в офис мечты, куда будет с удовольствием приходить каждый сотрудник?

Рабочее пространство

Прежде всего, нужно организовать для персонала рабочие места. Удобные столы с полками под системные блоки и клавиатуру, комфортные кресла на колесиках с анатомической спинкой — всё, что позволит с комфортом проводить рабочее время. В магазине Ситилинк представлено много самых разных вариантов, которые подойдут под любой стиль офиса, от неоклассики до хай-тека. Есть как импортные варианты, так и бюджетные отечественные бренды. Например, стоимость офисного стильного кресла компании «Бюрократ» начинается от 3500 рублей.

Дело техники

Один из ключевых вопросов — выбор техники. Что купить для офиса: стационарные компьютеры или ноутбуки?

«Сейчас всё больше компаний покупают для своего персонала ноутбуки. Конечно, у них есть определенные недостатки в сравнении с настольными ПК. У лэптопов гораздо выше вероятность поломки и утери. Однако сейчас люди стали гораздо более мобильными, при гибридном формате работы (и в офисе, и удаленно), на совещаниях и в условиях постоянных передвижений без ноутбука просто не обойтись. В Ситилинке есть широкий выбор производительных ноутбуков даже для больших объемов работы. Например, модели Acer Aspire и Huawei MateBook», — рассказал Сергей Волченко.

Переговоры по всем правилам

Решать деловые вопросы можно где угодно: и за чашечкой кофе в ближайшем ресторане, и в конференц-залах. Однако настоящие бизнесмены предпочитают вести дебаты по всем правилам — в переговорных комнатах или в специальных зонах опен-спейса. Обсуждать дела и обмениваться идеями с коллегами и партнерами лучше всего за удобным переговорным столом.

«Рисовать схемы, планы и просто креативить помогут маркерные доски. Мне нравится, когда такая доска на колесах — ее можно прикатить в любую часть офиса и там подумать над новыми идеями. Проектор на стене или плазменная панель на стойке позволяют показать презентацию, подключиться к видеозвонку или запустить видеоролик», — рассказал Сергей.

«Частая практика последних лет — это специально отведенные места для телефонных переговоров внутри офиса. Иногда беседы с клиентами или коллегами могут быть достаточно напряженными или длительными — в таких случаях разговор может помешать остальным коллегам. Иногда в офисах ставят отдельные кабинки или диваны с высокими спинками, но вполне хватит и отдельных кресел в тихих местах», — поделился руководитель корпоративных продаж.

Делу время, а обеду — час

Делу — время, а обеденному перерыву — законный час, обусловленный ТК РФ. Сделать паузу для отдыха и перекуса в череде рабочих задач не всегда бывает просто. Но грамотно обустроенная кухня и лаундж-зона позволят и восстановить силы для новых трудовых подвигов, и подкрепиться с комфортом, не покидая офиса.

Большой холодильник, мощная микроволновая печь (только сразу попросите сотрудников не греть в ней рыбу!) и неутомимая кофемашина — место притяжения любого офиса и три кита, на которых держится хорошее настроение сотрудников. Так что пока обычные работодатели завлекают к себе безлимитным чаем, кофе и печеньками, продвинутые руководители делают соискателям предложения, от которых действительно невозможно отказаться!

Нужен ли умный офис

Умными в компании должны быть все: и персонал, и руководящее звено, и сам офис. Ситилинк успешно применил концепцию умного дома и к рабочим пространствам, чтобы придать офису максимальную эргономичность и комфорт. Среди товаров этой категории в магазинах дискаунтера есть умные шторы, которые надежно защищают от яркого солнечного света, и умные лампы и розетки, которые помогут сэкономить на электричестве.

А чтобы в целостности сохранить и мебель, и технику, и информацию, стоит подумать о комплекте видеонаблюдения. Доступные цены на этого незаменимого стража порядка позволят собственнику офиса спать спокойно и не переживать о кражах и порче имущества.

Как сэкономить на покупках для офиса: проверенные лайфхаки от Ситилинка:
1. Лучше всего покупать товары в низкий сезон, например летом или во время скидок.
2. Стоит следить за акциями на сайте — очень часто появляются новые промокоды на скидки. Например, в Ситилинке прямо сейчас проводится акция для физических и юридических лиц до 30 июня с бонусным кэшбэком до 40%.
3. Не стесняйтесь спрашивать о персональных условиях при оформлении большого заказа.
4. Не забывайте использовать программу лояльности, копить баллы и регулярно использовать их.
5. Покупайте товары у федеральных игроков: чаще всего их цены ниже, чем у местных компаний.

Грамотно собранный офис — это половина будущего успеха компании. От удобства рабочих мест зависит эффективность сотрудников, их мотивация и развитие.

Разнообразные товарные категории в компании Ситилинк позволяют оперативно собрать с нуля или обновить офисные помещения без проблем. Здесь есть всё, что необходимо для слаженной комфортной работы: техника, мебель, канцелярия, сантехника и даже автомобильные шины с маслами для служебного транспорта. Более 150 тысяч товарных позиций позволят подобрать идеальные варианты даже для самых требовательных клиентов и обязательно оставить их довольными удачной покупкой.

* Компания Ситилинк — это онлайн-ритейлер, с широким ассортиментом товаров по выгодным ценам. С компанией уже работает более 250 тысяч корпоративных клиентов, так что можно быть уверенными в качестве товаров и отличной репутации бренда. Ситилинк представлен в 500 городах восьми федеральных округов России, поэтому заказы компании всегда приходят быстро и вовремя.

Ситилинк
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10.06.2022 17:26

Камерный театр приглашает челябинцев на дебют непрофессиональных артистов

10.06.2022 17:16

«Аркаим» впервые покажет широкой публике уникальные артефакты из древности

10.06.2022 17:02

Немного радио в прошедшей воде

10.06.2022 16:53

В воскресенье на Урал придет влажный арктический воздух, добавив к дождям похолодание

10.06.2022 16:41

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

10.06.2022 16:38

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта

10.06.2022 16:34

На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

10.06.2022 16:27

Бывший заместитель главы Челябинска оштрафован на 22 миллиона рублей

10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса

10.06.2022 15:56

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске

10.06.2022 15:54

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинская область, все южноуральцы

10.06.2022 15:45

В Челябинске продолжают сносить аварийные деревья

10.06.2022 15:39

Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10.06.2022 14:30

ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

10.06.2022 14:13

Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

10.06.2022 13:53

Путешествие из Якутска в Москву

10.06.2022 13:42

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

10.06.2022 13:29

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022 13:11

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

10.06.2022 12:48

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

10.06.2022 12:44

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

10.06.2022 12:40

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области

10.06.2022 11:56

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один

10.06.2022 11:52

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя