30 июля и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов

30 июля в 11:00 (суббота) в актовом зале главного корпуса ЮУрГУ и.о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер проведет встречу с абитуриентами и их родителями, в ходе которой они узнают о сроках и порядке зачисления в унивеситет, о конкурентных преимуществах ЮУРГУ, об активной студенческой жизни, о кампусе ЮУрГу, о возможностях обучения в Военном учебном центре.

Особое внимание ректор Александр Вагнер уделит перспективным и востребованным направлениям обучения с большим количеством бюджетных мест. В ходе встречи участники могут задать ректору ЮУрГУ любые интересующие вас вопросы о поступлении и ходе обучения.

После мероприятия вас ждут экскурсии в спортивный комплекс ЮУрГУ, по студенческому городку, а также в новое общежитие университета.

На территории студгородка в окружении парков и скверов расположены учебные корпуса ЮУрГУ, 9 общежитий, а также все для комфортного проживания: столовая, парикмахерская, продуктовые магазины, кафе и новые современные городские пространства. Рядом находится студенческая поликлиника, бассейн, спортивный комплекс и многое другое. Удобство кампуса ЮУрГУ высоко ценят не только российские, но и иностранные студенты. Университет окружает обширная лесопарковая зона.

В сентябре 2020 года для студентов, преподавателей, сотрудников открылись двери нового общежития европейского уровня. Общежитие состоит из двух секций (11 и 18 этажей) и рассчитано на полторы тысячи человек.

Университет создал уникальную спортивную базу – Дворец спорта и Учебно-спортивный комплекс. В их составе – специализированные спортивные залы баскетбола, волейбола, скалодрома, борьбы, тяжелой атлетики, бокса и кикбоксинга, аэробики, шейпинга, 4 тренажерных зала, шейпинг-центр «Университетский». Все залы оборудованы ультрасовременным спортивным оборудованием и инвентарем для профессиональных занятий физической культурой и спортом. Гордостью университета являются 50-метровый плавательный бассейн на 10 дорожек, легкоатлетический манеж с синтетической 200-метровой дорожкой, хоккейный корт с трибунами для зрителей.

Каждый студент в ЮУрГУ может выбирать, как будут проходить его уроки физкультуры, на выбор предоставлено 21 спортивная секция.

Час с ректором – это ежегодное мероприятие, проходящее в рамках приемной кампании абитуриентов и их родителей, а также школьников, которые в сентябре пойдут в 11-й класс, приглашают на встречу с ректором ЮУрГУ. Сегодня в университете созданы все условия для того, чтобы каждый студент смог раскрыть свой потенциал в различных направлениях: различные спортивные и творческие секции, возможность реализовать собственные научные и предпринимательские идеи в рамках проектного обучения и стартап-студии университета, а также уникальная возможность получить военный билет без отрыва от учебы.

Если остались вопросы, то их можно задать в консультационном центре ЮУрГУ, который находится во втором учебном корпусе (пр. Ленина, 85).

Час ректора состоится 30 июля в 11:00 в Главном корпусе ЮУрГУ.