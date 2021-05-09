Возложение венков к Вечному огню 9 мая 2021

07.09.2020
В Троицке состоялись конноспортивные соревнования на приз Губернатора Челябинской области
В Троицке состоялись конноспортивные соревнования на приз Губернатора Челябинской области
09.09.2020
Ко Дню города сквер на улице Цвиллинга в Челябинске справит новоселье
Ко Дню города сквер на улице Цвиллинга в Челябинске справит новоселье
14.09.2020
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
06.12.2019
«Уральский диксиленд Игоря Бурко» 50 лет в джазе». 5 декабря, Челябинск-2019
«Уральский диксиленд Игоря Бурко» 50 лет в джазе». 5 декабря, Челябинск-2019
21.12.2019
Юбилейная выставка Евгения Ткаченко. Челябинск-2019
Юбилейная выставка Евгения Ткаченко. Челябинск-2019
27.11.2019
В «Арт-тоннеле» Николая Шумакова, Челябинск-2009
В «Арт-тоннеле» Николая Шумакова, Челябинск-2009