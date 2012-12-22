В пятницу в Челябинской области прохладно, небольшие дожди

В пятницу, 14 июня, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинском плюс 9 градусов, влажность воздуха 49%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, на юге - до плюс 19 градусов. В ночные часы – плюс 2-7 градусов. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, к концу дня оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 14 минут, заход - в 21 час 35 минут. Долгота светового дня - 17 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Устин — Брусничные губы.

На Руси на Устина (Иустина) внимательно наблюдают, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и спелой: «Красное утро на Устина — рожь красно открасуется». Если же утро случалось дождливым — это тоже было неплохой приметой, поскольку предвещало добрый урожай льна и конопли.

Именины в этот день: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел, Харита.