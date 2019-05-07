Главврач горбольницы №6 Челябинска получил взыскание, его зам уволена за снижение зарплат у сотрудников

Главный врач муниципальной городской больницы №6 Челябинска и его заместитель наказаны за снижение заработной платы у сотрудников лечебного учреждения.

Напомним, часть сотрудников больницы, недовольных существенным сокращением заработной платы после перехода на новую систему оплаты труда, написали обращения в правительство области и в силовые структуры. Горздрав провел проверку по данному факту.

«В ходе проверки установлено, что у части медицинских работников действительно произошло снижение заработной платы», - подтвердили озвученные сотрудниками факты в горздраве.

По результатам проверки главному врачу горбольницы №6 Виктору Шепелеву будет вынесено дисциплинарное взыскание после его выхода из отпуска. Заместитель главврача по экономическим вопросам уволена за допущенные нарушения, пояснили в горздраве.

В управлении напоминают, что медработники могут лично сообщать обо всех фактах снижения заработной платы начальнику управления здравоохранения администрации города Челябинска Наталье Горловой по тел. 263-06-65, 263-46-02.

Сотрудники муниципальных учреждений здравоохранения города могут также обращаться в Интернет-приемную горздрава. Если больницы находятся в областной собственности, то все вопросы оплаты труда можно задать, позвонив на «Горячую линию» минздрава.

Напомним, новый порядок оплаты труда в учреждениях здравоохранения города был введен с 1 марта 2019 года. Была увеличена окладная (гарантированная) часть заработной платы, при этом снижены стимулирующие выплаты. При этом итоговый размер заработной платы не должен уменьшаться. Всем руководителям медучреждений города отправлены соответствующие уведомления.