 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
-16 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: СВ, 1 м/с
  • Давление: 753 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 78 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
 
Губернатор и спикер Челябинской области поздравили земляков с Новым годом
Губернатор и спикер Челябинской области поздравили земляков с Новым годом. Фото Валерия Иванова
Челябинская область вместе со всей страной готовится к празднованию Нового 2017 года. Этот яркий и веселый праздник отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января.
Сюжеты
Суд продлил срок домашнего ареста для бывшего вице-губернатора Сандакова
Арест Николая Сандакова
Бывший вице-губернатор Сандаков проведет под домашним арестом еще два месяца
Сандаков дал показания по делу Цыбко через видеосвязь
Бюджет области убыточный, но вызывает сдержанный оптимизм
Бюджет
Бюджет области убыточный, но вызывает сдержанный оптимизм
Проект бюджета Челябинской области принят в первом чтении
Волю народа рубят на корню
Выборы мэра
Волю народа рубят на корню
Народные избранники не хотят, чтобы люди сами выбирали мэра
С нового года проезд для пенсионеров Челябинска станет платным
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
С нового года проезд для пенсионеров Челябинска станет платным
Челябинские власти хотят приобрести 10 новых трамваев
На дороги Челябинской области направят еще полмиллиарда рублей, но есть и несогласные
Дороги Челябинска
На дороги Челябинской области направят еще полмиллиарда рублей, но есть и несогласные
В Челябинской области из-за срыва сроков ремонта на М-5 сохраняются пробки
Новости
21:16
В Челябинске загорелось общежитие, жильцов эвакуировали через окна
20:54
В Челябинске задержан подозреваемый, который проткнул голову мужчине отверткой
20:39
В Челябинской области похолодает
19:05
Сотрудники ГИБДД а устанавливают обстоятельства смертельных ДТП в Челябинской области
11:51
Ски-кросс. Сборная России готовится в Миассе
11:44
КХЛ: На выезде «Трактор» в минусе, «Металлург» - в плюсе
19:58
В Челябинске ВАЗ сбил двухлетнего ребенка на тротуаре
19:52
В Челябинской области в новогоднюю ночь едва не заморозили новорожденную
19:37
В Челябинской области снежно
14:20
За незаконную рубку елок в Челябинской области возбуждено 26 уголовных дел
23:19
Восстановлено движение на трассе от Оренбурга до границы Челябинской области
22:39
В Челябинской области плюсовая температура
22:31
Суд продлил срок домашнего ареста фигуранту дела о побоище на рок-фестивале «Торнадо»
21:53
Первая жертва огня в первый день нового года
20:44
Светлана Иванова: Всегда идти за горизонт

Полная лента новостей

 
Есть мнение
«Игрушечный скандал» показал уровень профессионализма СМИ
 
Будь здоров
Раньше срока: В Челябинске успешно выхаживают недоношенных малышей
 
Агро+
«Данон» и Коелга – полезное и вкусное сотрудничество
 
Перейти на Agroplus.su
Новости компаний
Московский театр привезет в Челябинск «Красную шапочку»
Переезд в столицу: теперь проще
Покупка вторичного жилья: безопасна с риелторами
Услуги риелторов: широкий спектр востребованных предложений
Смотреть фотоальбомы
 
 
 

Полезные ссылки

 

Актуально

 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Арест Николая Сандакова
Выборы мэра
Дороги Челябинска
Проблемы общественного транспорта в Челябинске
Ситуация на Украине

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования