Текслер: Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал отказаться от оптимизации в сфере здравоохранения, полностью укомплектовать медучреждения квалифицированными кадрами.

«Больше никакой непродуманной оптимизации медицинских учреждений!», - об этом заявил Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области. Кроме того, глава региона пообещал, что будут проанализированы все принятые ранее решения по сокращению и объединению лечебных учреждений. «Проанализируем уже проведенные сокращения. Если будет необходимо, откорректируем!», - заверил врио губернатора.

Напомним, в марте 2019 года региональное отделение ОНФ потребовало от минздрава пересмотреть планы по оптимизации больниц в области. Жалобы на негативные последствия проведенной оптимизации поступают как из городов области, так и из Челябинска. В малых городах и селах катастрофически не хватает узких специалистов. Однако, на тот момент министерство здравоохранения ответило, что никакой необходимости в пересмотре планов оптимизации нет и работы проводится для «повышения доступности медицинской помощи» и ее централизации. В министерстве подчеркивали, что в ходе оптимизации не уменьшается численность медицинского персонала. Этот процесс касается лишь административно-управленческого аппарата (управленцы сокращаются). Сохраняются и структурные подразделения.

Кроме того, в ходе своего сегодняшнего выступления в региональном парламенте Алексей Текслер пообещал обеспечить жесткую дисциплину строительства новых объектов здравоохранения. В качестве негативного примера он привел темпы возведения новых фельдшерско-акушерских пунктов в области. В 2018 году планировалось за счет областного бюджета построить 30 ФАПОВ, а построили только два – в Еткульском и Кизильском районах. «Такой подход недопустим», - считает врио губернатора. По его словам, до конца 2019 года в области будут введены 24 ФАПа. До 2024 года построят еще 100.

Принято решение о ремонте и оснащении зданий детской городской больницы в Магнитогорске.

Алексей Текслер коснулся также вопроса дефицита медицинских кадров. «К примеру, укомплектованность врачами по области всего – 34%. Особенно это касается детских врачей узких специальностей», - констатировал глава региона.

Для частичного решения вопроса дефицита кадров предлагается разработать программу по обеспечению жильем молодых врачей, а также врачей дефицитных специальностей. Продолжить реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Планируется развивать дистанционную медицину с использованием новейших телекоммуникаций.

Также намечено внедрение в регионе модели «Бережливой поликлиники». В рамках проекта будут отремонтированы регистратуры всех поликлиник региона, что обеспечит разделение потоков больных в остром состоянии и тех, кто пришел на плановый прием.

Для медучреждений, которые будут совершенствовать свою работу, предусмотрят меры стимулирования.