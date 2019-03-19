В Челябинске появится новый метод борьбы с бесплодием, который в своем докладе на межрегиональной научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье женщины: от науки к практике» представила профессор кафедры акушерства и гинекологии ЮУГМУ Лариса Зайнетдинова.

На конференции с участием ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России доктор медицинских наук озвучила результаты изучения уровня мелатонина у женщин с наружным генитальным эндометриозом и бесплодием.

Гормон мелатонин, синтезируемый пинеалоцитами шишковидной железы, а также многими другими органами и тканями, является одним из основных регуляторов циркадного ритма, обладает нейропротективным действием, антиоксидантной активностью, и может оказывать иммуномодулирующий и онкостатический эффект. Мелатонин влияет также на синтез и секрецию гормонов, регулирующих репродуктивную функцию.

У женщин с наружным генитальным эндометриозом и бесплодием установлено значительное снижение уровня мелатонина в крови. Нарушение продукции мелатонина может быть одним из звеньев патогенеза развития наружного генитального эндометриоза и связанного с ним бесплодия.

Учитывая множество разнообразных эффектов мелатонина, влияние этого гормона на патогенез наружного генитального эндометриоза и бесплодия представляет большой интерес, равно как и возможность применения мелатонина в клинической практике при данном заболевании.

«Наука и практическое здравоохранение тесно связаны между собой, все научные достижения обязательно должны пройти клинические апробации, а практическое внедрение должно быть обосновано научными подтверждениями», - подчеркнула заместитель главного врача по организационно-методической работе клиники ЮУГМУ минздрава России Елена Чащина.

По ее словам, являясь консультантом клиники Челябинского государственного медицинского университета, Лариса Зайнетдинова совместно с группой ученых и врачами клиники планирует внедрить полученные результаты исследований в практическое здравоохранение.

СПРАВКА

Генитальный эндометриоз представляет собой эстроген-зависимый патологический процесс, характеризующийся имплантацией, ростом и развитием ткани, сходной по структуре с эндометрием, за пределами полости матки. Эндометриоз - одно из наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний у женщин репродуктивного возраста, основными проявлениями которого являются дискомфортные ощущения, боль, а в дальнейшем такое серьезное осложнение, как бесплодие.