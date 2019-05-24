В выходные челябинцев на площади Революции будут ждать узкие специалисты

В Челябинске в предстоящие выходные на площади Революции жители и гости города вновь получат возможность пройти медицинские обследования.

Во время акций «Соль + йод IQ сбережет» и «Будьте активными» посетители «Территории здоровья» смогут в субботу, 25-го мая, пообщаться с эндокринологом, а в воскресенье, 26-го мая, получат рекомендации травматолога-ортопеда, ревматолога и врача по ЛФК.

В связи с большим спросом завтра продолжит свою работу передвижной маммограф, а в воскресенье общественное движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» проведет бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе (начало в 12 часов).

Как сообщает пресс-служба городской администрации, также в «поликлинике» под открытым небом горожане традиционно смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела.

Помимо этого, врачи городского и областного центров медицинской профилактики, а также поликлиник города постараются дать необходимые рекомендации для улучшения здоровья жителей региона. А также каждый желающий сможет принять участие в викторинах, посвященных здоровому образу жизни, и получить призы.

«Территория здоровья» 25-го и 26-го мая будет работать с десяти утра до двух часов дня.

Фото с сайта администрации Челябинска