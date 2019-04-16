Врачи из Копейска уезжают, скорых не хватает
Больницы Копейского городского округа (Челябинская область) испытывают серьезный дефицит медицинских кадров. Жители жалуются на нехватку машин скорой помощи.
Об этом рассказали временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру в ходе посещения горбольницы №1 Копейска.
Напомним, с 2019 года город стал пилотной площадкой для перевода скорой на аутсорсинг. Минздрав региона заключил контракт на оказание транспортных услуг для станции скорой помощи в Копейске с компанией «Феникс-Менеджер» на сумму 69 миллионов рублей.
Алексей Тесклер выслушал жительницу города, которая пожаловалась на возникшие проблемы со скорой медицинской помощью в Копейске после перевода на аутсорсинг. По словам женщины, на сегодня работает только 6 из 12 машин. Алексей Текслер поручил разобраться в этом вопросе.
Алексей Текслер поинтересовался у главного врача больницы: «Все ли в порядке с кадрами?». На что ему посетовали на дефицит медицинских кадров. На сегодня укомплектованность больницы медицинскими кадрами составляет 50-55 процентов. «Получается люди перерабатывают, а качество страдает», - отметил глава региона.
Главврач уточнил, что дефицит кадров остается главной проблемой лечебного учреждения и они пытаются ее решать с и.о. главы города Андреем Фалейчиком.
Главврач пояснил, ранее копейская больница была в муниципальной собственности. Но затем, как и большинство лечебных учреждений области, в ходе проводимой оптимизации была передана в областную собственность.
До передачи в область больница финансировалась в рамках муниципальной целевой программы развития здравоохранения Копейска. В том числе была подпрограмма по кадрам. «Молодым врачам выплачивали подъемные в размере ста тысяч рублей. Когда перешли в государственную собственность, эта программа потеряла свою юридическую силу и сейчас у нас укомплектованность врачами составляет 55%», - уточнил главврач.
По его словам, наибольший дефицит в первичном звене акушеров-гинекологов. Необходимы врачи в травмпункт, врачи-анестезиологи, неонатологи.
«Мы попали в очень тяжёлую ситуацию. Молодые врачи к нам не приезжают. Либо они работают в хорошо оснащённых лечебных учреждениях Челябинска, либо уезжают в село за миллион (по программе «Земский доктор» - прим ред.)», - пожаловался главврач Алексю Текслеру.
Он также отметил, что в настоящий момент им пытается помочь изменить ситуацию в лучшую сторону депутат Госдумы Анатолий Литовченко. «Мне нужно системное решение в этой части. Нужно понимание, какое конкретное количество врачей необходимо и что делается для этого», - заявил врио губернатора.