Аграрии Челябинской области потянулись за грантами

В Челябинской области дан старт «Агростартапам» - новому формату поддержки малого бизнеса на селе. Самым первым представил документы для участия в конкурсе Никита Черепанов из поселка Хлебинка (Верхнеуральский район, Челябинская область).

Никите Черепанову из поселка Хлебинка 22 года, он закончил колледж, работал механиком в ООО «Хлебинка». В этом году зарегистрировал свое фермерское хозяйство и надеется, что грант станет хорошим стартом для развития его предприятия:

«У меня уже есть почти 100 гектаров земли, здание фермы. Для получения гранта составил бизнес-план: нужен трактор с погрузчиком для заготовки кормов, для работы на ферме, нужно закупить коров. Молоко пока планирую сдавать в перерабатывающий кооператив, а затем открыть свою переработку. Для роста нужны средства, первое откуда их взять – грант, если денег не будет, то толчка не будет, старт будет медленный», - говорит Никита Черепанов.

Также за новый грант намерен побороться и Александр Ранько из поселка Родники Троицкого района в случае победы в конкурсе планирует направить средства гранта «Агостартап» на развитие растениеводства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 10 июля в Челябинской области стартовал национальный агро-проект - «Агростартап». Это новые гранты, которые станут дополнением к уже работающей программе господдержки фермеров, в рамках которой в регионе ежегодно выплачиваются гранты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, гранты на развитие сельского бизнеса в размере трех миллионов рублей смогут получить 15 фермеров. Одновременно объявлен сбор документов на выплату субсидий сельскохозяйственным кооперативам. На эти мероприятия будет направлено 59 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов: 44 миллиона – на выплату грантов и 15 миллионов рублей – на выплату субсидий кооперативам для возмещения расходов на закупку сельскохозяйственной продукции в фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Участниками конкурсного отбора могут стать фермеры, получившие регистрацию в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в конкурсе обязуются в течение не менее 15 календарных дней по результатам конкурсного отбора осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы Челябинской области.

Участниками конкурса могут стать фермеры, получившие регистрацию в текущем году, а также владельцы личных подсобных хозяйств, которые в случае победы в конкурсе обязуются в течение 15 календарных дней осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы Челябинской области. В бальной системе оценивается срок ведения хозяйства, наличие земельных участков, производственных помещений, техники, скота. Будущий агростартапер должен предоставить на конкурс бизнес-план по одному из выбранных направлений: животноводство и растениеводство, а также план расходов, который может включать приобретение земель, техники, животных, расходы на строительство.

Подвести итоги конкурса на получение средств грантов «Агростартап» планируется к середине августа.