Акционеры позитивно оценили итоги работы и стратегические планы ММК

Минувший, 2018, год стал третьим в реализации Стратегического плана развития Группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Магнитогорск, Челябинская область) на период до 2025 года.

Об этом напомнил председатель совета директоров Виктор Рашников, выступая с обращением на годовом общем собрании акционеров ММК.

По словам Рашникова, выбранный нашим акционерным обществом путь соответствует общемировым и российским тенденциям рынка стали.

«Совершенно очевидно, что принятые решения были своевременны и адекватны вызовам текущего момента, - отметил Виктор Рашников. - Рынок металлопродукции уже прошёл свою точку насыщения, а значит, закончился период экстенсивного развития. В будущем, в условиях профицита предложения и ограниченных рынков, наиболее конкурентоспособными станут компании, которые сейчас инвестируют не в расширение мощностей, а в рост общей эффективности и повышение компетенций в производстве высокомаржинальных и востребованных рынком нишевых продуктов».

С докладом по итогам работы ПАО "ММК" за 2018 год на годовом общем собрании акционеров выступил генеральный директор Павел Шиляев. Он отметил, что доля комбината в общем производстве металлопродукции в России составила 16,9 процента.

ММК является лидером среди российских металлургических компаний по производству горячекатаного, оцинкованного проката и белой жести. В то же время на долю предприятия приходится треть российского производства холоднокатаного проката и около 20 процентов производства проката с полимерным покрытием.

«Исторически максимальную долю в производстве и отгрузке ММК занимает горячекатаный прокат, - сказал генеральный директор комбината. - Однако нашей задачей является увеличение доли производства и отгрузки HVA-продукции (англ. high value-added - высокая добавленная стоимость. - Прим. авт.) - высокомаржинальных видов продукции глубокого передела: холоднокатаного проката, проката с покрытиями и продукции толстолистового стана "5000", востребованных на приоритетном для нас внутреннем рынке. В 2018 году ММК удалось увеличить долю такой продукции в общем объёме товарной продукции до 38 процентов. В планах на текущий год - увеличить её до 40 процентов, нарастив отгрузку в натуральном выражении на шесть процентов».

Говоря о консолидированных показателях деятельности Группы ММК по международным стандартам финансовой отчётности, Павел Шиляев подчеркнул, что достигнутые показатели демонстрируют высокую финансовую устойчивость компании. В 2018 году EBITDA достигла максимального показателя в истории компании, увеличившись на 19 процентов по сравнению с 2017 годом.

Акционеры комбината утвердили на собрании годовой отчёт ПАО "ММК" и бухгалтерскую отчётность за 2018 год, новую редакцию внутренних документов комбината, регулирующих деятельность органов управления, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров ПАО "ММК" в период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 годах.

Также были приняты решения о распределении прибыли ПАО "ММК" по результатам отчётного 2018 года и о выплате дивидендов по результатам отчётного 2018 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" в размере 1,398 рубля (с учётом налога) на одну акцию и по результатам первого квартала отчётного 2019 года по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ММК" в размере 1,488 рубля (с учётом налога) на одну акцию.

Аудитором ПАО "ММК" на 2019 год утверждено АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".

Собрание акционеров избрало совет директоров ПАО "ММК". В новый состав совета директоров вошли: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ПАО "ММК"), Андрей Еремин (директор по экономике), Сергей Ушаков (заместитель генерального директора по продажам), Ольга Рашникова, Кирилл Лёвин (первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк"), Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора АО "Полиметалл УК"). Кроме того, в состав совета директоров вошли три директора, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления России: Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО "Хэй Груп"), Ральф Морган (директор департамента филиала компании с ограниченной ответственностью "Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед"), Николай Никифоров (председатель совета директоров ООО "Дигинавис", в 2012-2018 годах - министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).

В работе годового общего собрания акционеров ПАО "ММК" приняли участие член Совета Федерации Олег Цепкин, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, исполняющий обязанности заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын и глава города Сергей Бердников.

В своём выступлении мэр особо отметил, что, благодаря природоохранным мероприятиям, реализованным ММК, значительно улучшилось качество воды в реке Урал.

«1 июня в Магнитогорске официально стартует пляжный сезон. Мы получили заключение Роспотребнадзора - вода в Урале соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и безопасна для купания. Приходите и убедитесь в этом сами!», - сказал Сергей Бердников. Природный индикатор также подтверждает данные специалистов: в реке снова появились раки.

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, на котором Виктор Рашников был избран председателем.

Сформированы четыре комитета совета директоров, в том числе новый - комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии. Кроме того, принято решение о признании Кирилла Лёвина независимым членом совета директоров.