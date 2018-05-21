Акция от Россельхозбанка: «Всем трудящимся»

Челябинский филиал Россельхозбанка приглашает южноуральцев стать участниками акции по потребительским кредитам «Всем трудящимся».

Весь май и июнь для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка действует единая ставка – от 12% годовых на потребительские кредиты без обеспечения. Для остальных категорий заемщиков ставка составляет от13,5%.

Комиссии по кредиту отсутствуют, не требуются залог или поручительство. Вы можете выбрать удобную для вас схему погашения кредита и закрыть кредит досрочно без ограничений.

«Весна – время обновления, хочется обновить гардероб, интерьер квартиры или дачи, получить новые эмоции в путешествии, - акция Россельхозбанка поможет воплотить свои желания в жизнь!» - отметила начальник отдела розничных продаж Елена Летова.

Подать заявку на оформление кредита, ознакомиться с подробной информацией об условиях акции можно во всех офисах Челябинского филиала Банка.

Полные условия акции «Всем трудящимся» доступны на сайте АО «Россельхозбанк» в разделе Потребительский кредит.