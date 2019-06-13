Присылайте свои новости

Только вмешательство уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова позволило предпринимателю из Кизильского района Александру Долгову отстоять свое право заниматься пастбищным рыборазведением в арендованном ручье.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, в начале 2017 года рыбоводу на основании договора был предоставлен в пользование рыбоводный участок – водохранилище на ручье Казенщина на территории Кизильского района. Предприниматель стал выращивать товарного карпа и пелядь, но затем по решению главы Кизильского муниципального района был открыт донный шлюз, вода ушла и рыба погибла.

Рассмотрев жалобу рыбовода, бизнес-омбудсмен убедился в фактах неправомерного вмешательства в малый бизнес и направил материалы в прокуратуру Челябинской области. По итогам прокурорской проверки в отношении главы Кизильского муниципального района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 169 УК РФ – незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности, которое прокурор района направил в суд. Он наказания главу спасло только истечение срока давности уголовного преследования. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

По словам Александра Гончарова, фактически должностное лицо органа местного самоуправления не сумело создать нормальный бизнес-климат в муниципалитете, что напрямую сказалось на общем уровне благосостояния населения. Если риски предпринимательской деятельности высоки, то и чиновники должны нести соразмерную ответственность за неправомерные действия. Сейчас внешние препятствия в деятельности рыбовода устранены, и предприниматель использует арендованный рыбоводный участок в полном объеме. Выращенный здесь товарный карт успешно реализуется в близлежащих населённых пунктов, а на берегах ручья организованы места для отдыха и рыбалки.