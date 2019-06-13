Присылайте свои новости

Александр Гончаров защитил право арендатора кизильского ручья на разведение рыбы
Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 09:01
Автор: 
Дмитрий Зобков

Только вмешательство уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова позволило предпринимателю из Кизильского района Александру Долгову отстоять свое право  заниматься пастбищным рыборазведением в арендованном ручье.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь бизнес-омбудсмена Ольга Смирнова, в начале 2017 года рыбоводу на основании договора был предоставлен в пользование рыбоводный участок – водохранилище на ручье Казенщина на территории Кизильского района. Предприниматель стал выращивать товарного карпа и пелядь, но затем по решению главы Кизильского муниципального района был открыт донный шлюз,  вода ушла и рыба погибла.

Рассмотрев жалобу рыбовода, бизнес-омбудсмен убедился в фактах неправомерного вмешательства в малый бизнес и направил материалы в прокуратуру Челябинской области. По итогам прокурорской проверки в отношении главы Кизильского муниципального района возбуждено уголовное дело по части первой статьи 169 УК РФ – незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности, которое прокурор  района направил в суд. Он наказания главу спасло только истечение срока давности уголовного преследования. Дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

По словам Александра Гончарова, фактически должностное  лицо органа местного самоуправления не сумело создать нормальный бизнес-климат в муниципалитете, что напрямую сказалось на  общем уровне благосостояния населения.  Если риски предпринимательской деятельности высоки, то и чиновники должны нести соразмерную ответственность за неправомерные действия. Сейчас  внешние препятствия в деятельности рыбовода  устранены, и предприниматель использует арендованный  рыбоводный участок в полном объеме. Выращенный здесь товарный карт успешно реализуется в  близлежащих населённых пунктов, а на берегах ручья  организованы места для отдыха и рыбалки.

Автор: 
Дмитрий Зобков
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