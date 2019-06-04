Алексей Текслер дал поручение минсельхозу и рекомендации работодателям

Глава Челябинской области поручил министерству сельского хозяйства региона рассмотреть возможности дополнительных мер поддержки производителей молочной продукции. Работодателям рекомендовано усилить социальную ответственность перед работниками.

Соответствующие поручения глава региона дал в ходе посещения ООО «Подовинновское молоко» и АО «Ю.М.Э.К.».

Обе компании относятся к категории среднего и малого бизнеса. Как подчеркнул Алексей Текслер, именно небольшие производства являются основой экономики, и власти Челябинской области должны использовать все возможные меры для их стимулирования и поддержки.

ООО «Подовинновское молоко» работает с апреля 2016 года (после выкупа имущества у обанкротившегося предприятия - ООО «Урал-молоко»). Вся продукция производится исключительно из натурального сырья. Основной поставщик сырья – сельскохозяйственный кооператив «Подовинное».

Собственники инвестировали в обновление производства более 116 миллионов рублей. Построен новый творожных цех и заквасочное отделение, модернизирован цех сушки молока, вентиляционная система и система водоочистки, приобретено более 40 единиц автотранспорта для доставки продукции и сырья. В настоящее время на заводе перерабатывается 80 тонн молочного сырья в сутки. Продукция поставляется в магазины Челябинской области и Башкирии. Объем реализации составляет 110 миллионов в месяц. Среднесписочная численность сотрудников увеличилась с 2016 года более чем в два раза (с 92 человек до 199).

«Сегодня в регионе при производстве молочной продукции перерабатывается лишь 50% собственного сырья. Мне кажется, этого крайне мало», - отметил Алексей Текслер. Глава региона поручил минсельхозу: «Посмотреть возможности дополнительных мер поддержки, чтобы увеличить этот объем, причем в такой логике: мы производим свое молоко, и наши же предприятия его перерабатывают».

АО «Ю.М.Э.К.» специализируется на серийном выпуске всей номенклатурной линейки стеклянных изоляторов. За 12 с небольшим лет предприятие увеличило проектную мощность до трех миллионов штук изоляторов в год, что в настоящий момент составляет 6% от мирового годового выпуска подвесных стеклянных изоляторов. Продукция успешно эксплуатируется на объектах энергетики и железнодорожного транспорта в заполярных и южных широтах, в условиях континентального и приморского климата. Завод оснащен оборудованием ведущих мировых производителей специализированных технологических линий для стекольной промышленности. На предприятии работают 240 человек.

В ходе общения с рабочими Алексей Текслер выяснил, что на заводе нет коллективного договора. Но руководитель предприятия пообещал продумать вопрос с дополнительными гарантиями для работников. «Это важно, посмотрим, как отработают, -отметил руководитель региона. - Необходимо усилить социальную ответственность бизнеса перед работниками - это такой сигнал всем работодателям, бизнесу нашей области».