Алексей Текслер: Финансирование ремонта муниципальных дорог будет увеличено

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер сегодня, четвертого апреля, на своей первой пресс-конференции заявил, что в этом году будет увеличено финансирование ремонта дорог во всех муниципальных образованиях региона.

Первая территория, которая получит дополнительное финансирование, - Коркинский муниципальный район. Решение по нему будет принято в ближайшее время.

Алексей Текслер заявил, что дороги – это приоритетная тема, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Александра Чиркова, который спросил его про практику по заключению контрактов на ремонт и строительство дорог: планируется ли ревизия контрактов, не показалось ли Алексею Текслеру что-то подозрительным в этой сфере.

«За короткое время я посмотрел, что происходит в этой сфере. Принято решение об увеличении финансирования в этом году. На ремонт дорог в этом году будет дополнительно выделено два с половиной миллиарда рублей. По подрядчикам конкурсы уже состоялись. Контрактация в настоящее время завершается. Сезон начнется в ближайшее время. Самое главное - качество и гарантии выполненных работ. Я уже заявил, что будет очень серьезная приемка выполненных работ. Кто будет срывать сроки - лишится подрядов», - заявил Алексей Текслер.