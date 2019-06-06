Алексей Текслер и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер и президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. Документ был подписан сегодня, 6 июня. в ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Сбербанк рассматривает Южный Урал в качестве пилотной площадки и направляет инвестиции для реализации проектов и программ, направленных на цифровую трансформацию социальной и экономической сферы.

«Подписание соглашения – это еще один шаг на пути к внедрению на территории Челябинской области современных технологий, а также по продвижению высокотехнологичных продуктов. Этим соглашением Сбербанк подтверждает возможность финансирования преимущественных для нашего региона инвестиционных проектов. В приоритете – цифровая трансформация социальной и экономической сферы», – подчеркнул Алексей Текслер.

«Тотальная цифровизация уже вошла практически во все сферы нашей экономики. Сотрудничество с правительством Челябинской области предоставит возможность подготовки специалистов сферы информационных технологий, что приведет к повышению инвестиционной привлекательности этой области. Мы меняемся для вас, поэтому Сбербанк также займется повышением финансовой грамотности и информированности населения в сфере банковских услуг и банковской деятельности, это касается и тех, кто живет в сельской местности», – отметил Герман Греф.

В рамках соглашения Сбербанк поддерживает развитие инвестиционных проектов на территории Челябинской области, в том числе в сфере промышленного и агропромышленного комплекса, жилищного строительства, образования, здравоохранения и иных сфер экономической и социально-культурной деятельности, включая развитие малого и среднего бизнеса.