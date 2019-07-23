С новой работой и чистой водой

Алексей Текслер пообещал по-хорошему перезагрузить Нязепетровск
Экономика
Сегодня, 17:42
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинской области Алексей Текслер пообещал по-хорошему перезагрузить жизнь и работу нязепетровцев. О своих намерениях относительно будущего этой непростой малочисленной территории (в Нязепетровске проживает немногим более десяти тысяч человек) руководитель региона заявил сегодня, 23-го июля, в ходе рабочего визита в муниципалитет.

Несмотря на множество проблем в небольшом моногороде (одном из самых проблемных в России среди своих собратьев), находящемся довольно далеко от областного центра (по прямой – 150 километров), Алексей Текслер не стал называть его депрессивной (равно как и удаленной) территорией. Глава региона признался, что такие формулировки ему не нравятся.

«Все районы - близкие и родные. К каждому муниципалитету отношение одинаковое, везде живут наши люди, жители Челябинской области», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он отметил, что именно в Нязепетровске сегодня самый высокий уровень безработицы в регионе. И эту проблему нужно решать.

«Сегодня мы очень предметно и адресно поговорили на тему развития градообразующего предприятия (Нязепетровского краностроительного завода). Оно мне понравилось, уверен, что все вместе мы сможем изменить ситуацию. Я уже обратился в министерство энергетики с просьбой оказать содействие в части вовлечения этого предприятия в программу импортозамещения по оборудованию для нефтегазовой отрасли, в частности, буровых установок. Получил подтверждение, что это уже берут в работу. Надеюсь, мы сможем привести сюда дополнительные заказы, а это значит, что жители Нязепетровска придут работать на заводе», - сказал Алексей Текслер.

Он выразил уверенность, что удастся диверсифицировать производство, тем более что на градообразующем предприятии трудится боеспособный коллектив.

«Это первая задача, которая перед нами стоит. Производству надо помочь», - обратился Алексей Текслер к главе Нязепетровского муниципального района Валерию Селиванову.

Параллельно, заверил руководитель области, будут решаться проблемы развития социальной инфраструктуры Нязепетровска. Спорт, культура, здравоохранение, дороги - во всех этих сферах ситуация сегодня складывается далеко не лучшим образом.

Так, Алексей Текслер пообещал ремонт здания больницы, которое находится в поистине удручающем состоянии (эта и другие проблемы сферы здравоохранения будет решаться совместно с региональным минздравом). Глава региона подчеркнул, что лечить и лечиться в таких условиях неприемлемо. А вот местных врачей он похвалил, назвав хорошими специалистами и энтузиастами.

Тяжелая судьба и у местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Его так и недостроили.

Алексей Текслер выразил недоумение, почему за последние три года эту проблему не решили, тем более что в областном бюджете, по его словам, достаточно средств.

Жители Нязепетровска хотят, чтобы их ФОК включал в себя небольшой бассейн, универсальный спортзал и ряд тренировочных площадок, в том числе хореографическую студию.

«Будет разработан проект комплекса, проведены все необходимые изыскания и исследование на предмет годности уже имеющихся конструкций. Договорились, что проект разработают в кратчайшие сроки, чтобы уже в следующем году мы могли начать на этом объекте строительно-монтажные работы. ФОК необходим городу - сегодня здесь нет ни одного по-настоящему нормального спортивного объекта», - рассказал Алексей Текслер.

Глава Челябинской области порадовал и рядом других заявлений.

«Сегодня приняты решения по водоводу и водозабору. Муниципалитет обязательно будет снабжен чистой водой. Уже через два года мы должны завершить всю работу. Принято решение и по главной улице Нязепетровска – улице Ленина. Надо попытаться сделать ремонт данной дороги уже в этом году», - отметил Алексей Текслер, поручив Валерию Селиванову взять последний вопрос на совместный с министерством дорожного хозяйства Челябинской области контроль.

Еще одно радостное событие в жизни Нязепетровска: первого сентября наконец-то откроется школа, которая давно находится на ремонте и все никак не могла распахнуть свои обновленные двери перед учениками.

Подводя итоги своей поездки, Алексей Текслер сообщил журналистам, что перед визитом в Нязепетровск внимательно просмотрел все обращения горожан.

«Я не пропустил ни один проблемный объект, который мне обозначили жители. И по каждому объекту у нас есть решение», - резюмировал глава Челябинской области.

Сегодня Алексей Текслер и министры экономического развития, образования и здравоохранения региона также работают в другой сложной территории Южного Урала - Верхнем Уфалее. В связи с тяжелой экономической ситуацией моногород (градообразующее предприятие - печально известный «Уфалейникель») получил статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Уровень безработицы здесь так же, как и в Нязепетровске, зашкаливает.

Автор: 
Евгения Александрова
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