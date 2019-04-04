Алексей Текслер предложил пока оставить в метро Челябинска четыре станции

Метро все-таки может появиться в столице Южного Урала, считает врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Он предложил оставить в Челябинске четыре станции метро вместо пяти, как предполагалось раньше. Обязательное условие - чтобы, выходя на поверхность, люди могли ехать дальше на приличном трамвае или другом общественном транспорте.

Такое мнение глава региона высказал на состоявшейся сегодня, 4 апреля, пресс-конференции.

«Я помню, как у Торгового центра появилась буква «М». Такая эйфория была. Понятно, что изначальные планы трудно реализуемые, исходя из финансовых возможностей. Надо предложить оптимальное решение, используя имеющийся задел. И увязать схему метро с изменившимися транспортными потоками. Надеюсь, в ближайшее время представят проект метро, и мы будем его обсуждать», - отметил Текслер.

Главный вопрос: где взять деньги? Речь не много - не мало идет о сумме в 450 миллиардов рублей.