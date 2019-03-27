Алжирские металлурги познакомились с экологическими технологиями «Мечел-Кокса»

ООО «Мечел-Кокс» (входит в Группу «Мечел») посетила делегация из Алжира для ознакомления с экологическими технологиями завода. В её состав вошли представители Эль-Хаджарского металлургического завода и Восточного научно-исследовательского углехимического института города Екатеринбурга (АО «ВУХИН»).

В ходе визита гости осмотрели коксовые батареи и современную биохимическую установку очистки сточных вод. Основная цель визита – знакомство алжирских металлургов с работой коксовых батарей и цехов улавливания, разработкой проектов для строительства которых занимался АО «ВУХИН».

Биохимическая установка для глубокой очистки всех сточных вод коксохимического производства была запущена в 2011 году. В основе ее работы – комплексы фенолразрушающих микроорганизмов, которые разлагают вредные вещества на углекислый газ и воду. Коксовые батареи также отвечает всем современным экологическим требованиям.

«При проектировке и строительстве этих производств природоохранным мероприятиям уделяли особое внимание. Оборудование коксовых батарей включает в себя автономную систему беспылевой выдачи кокса, систему бездымной загрузки печей и коксовые двери повышенной газоплотности. Все это позволяет минимизировать воздействие предприятия на окружающую среду», – отмечает управляющий директор «Мечел-Кокс» Николай Мотин.