Бизнесу Челябинска дадут шанс строить объекты к саммитам ШОС и БРИКС

Бизнесменам Челябинска области будет предоставлена возможность принять участие в строительстве объектов к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в регионе в 2020 году.

Об этом шла речь на рабочем совещании, которое провел губернатор Борис Дубровский.

Как доложил первый замминистра минэкономразвития области Антон Бахаев, в ближайшее время будет организована встреча представителей бизнеса Челябинска и всех руководителей объектов строительства, которые ведутся в рамках подготовки к саммитам. Предпринимателям расскажут о закупочной политике, о требованиях к участию в тендерах. Цель – наладить диалог, дать челябинскому бизнесу возможность принять участие в строительстве.