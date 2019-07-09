Цех в Кыштыме станет первым в России, где начнут производить тончайшую медную фольгу для микросхем

Новое производство, не имеющее аналогов в России, - цех по производству медной электролитической фольги планируется запустить в эксплуатацию в 2020 годув Челябинской области на базе Кыштымского медеэлектролитного завода (АО «КМЭЗ», входит в Группу РМК). РМК намерена инвестировать в проект порядка 3 миллиардов рублей.

Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» журналистам заявил президент РМК Всеволод Левин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информационной политики и связей с общественностью АО «Русская медная компания», на КМЭЗ будут выпускать медную электролитическую фольгу толщиной от 9 до 105 микрон в объеме 1,2 тысячи тонн в год. Продукция широко применяется для производства микросхем в электронной промышленности, а также изготовления литий-ионных аккумуляторов, например, для электрокаров. Так, из тончайшей фольги будут изготавливать микросхемы для гибких смартфонов, появление которых ожидается уже в 2019 году. Из фольги толщиной до 20 микрон производят также коммутационное оборудование, батареи, жесткие печатные платы.

По оценкам, текущая потребность российского рынка оценивается примерно в 300 тонн медной электролитической фольги в год. Новый цех сможет полностью обеспечить текущие потребности российских производителей высокотехнологичной продукции в этом материале.

Кроме того, проект позволит нарастить экспортный потенциал российской цветной металлургии на фоне развития мирового рынка электроники и зеленой энергетики.

Самый большой сегмент рынка медной фольги сегодня приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), так как в странах АТР производят больше половины всей мировой электроники. По прогнозам аналитиков к концу 2025 года объем мирового рынка электролитической медной фольги достигнет 775 тысяч тонн или 16 миллиардов долларов США.

Цех медной электролитической фольги на КМЭЗе откроется в рамках проекта РМК по модернизации и увеличению производительности металлургического дивизиона, запланированного на 2019-2021 годы. Эти меры позволят компании нарастить производительность по переработке собственного минерального сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кыштымский медеэлектролитный завод был основан в 1757 году. В начале XX века предприятие было перепрофилировано в медеэлектролитное и первым в России освоило промышленный электролиз катодной меди. В 2004 году вошло в состав Группы РМК. Мощности производства КМЭЗ составляют 140 тысяч тонн катодов и 140 тысяч тонн катанки в год.