ЧЦЗ сокращает затраты на теплоснабжение

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод приступил к реконструкции собственной водоподогревательной установки, увеличение ее мощности позволит предприятию отказаться от закупок тепловой энергии у регионального поставщика.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «ЧЦЗ», пока имеющиеся мощности водоподогревательной установки (ВПУ) позволяют лишь наполовину обеспечивать теплом административные и производственные здания предприятия, а покупная тепловая энергия обходится гораздо дороже собственной.

По словам начальника энергетического цеха ПАО «ЧЦЗ» Максима Мамаева, реконструкция построенной более 40 лет назад ВПУ позволит эффективно отапливать все объекты предприятия от собственного источника и даст существенную экономию. Все шесть блоков пластинчатых теплообменников предполагается заменить на три эффективных кожухотрубных аппарата. Подпитка системы будет осуществляться не напрямую с химводоподготовки, а с помощью специальных насосов. Проектом предусмотрена также установка дозирования антинакипина и красителя сетевой воды. Добавление этих реагентов защитит теплосеть завода от образования отложений и стояночной коррозии, а саму систему—от разбалансирования. По характерному зеленому цвету воды можно будет легко отследить место утечки или несанкционированного водоразбора из системы. В подогреве воды будет использован образующийся в производстве водяной пар, часть которого сейчас стравливается в атмосферу. Для сбора и откачки конденсата предполагается установить специальную конденсатную станцию. В новой автоматизированной водоподогревательной установке регулировать положение ключевых задвижек, отслеживать температуру, давление и другие характеристики будет компьютер, а оператор котельной сможет дистанционно контролировать все процессы. Полностью завершить реконструкцию планируется до начала октября – к новому отопительному сезону.