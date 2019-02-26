Челябинск передал в областную собственность два объекта культурного наследия

Два нежилых здания в центре Челябинска, относящиеся к объектам культурного наследия Челябинской области, будут переданы в областную собственность.

Соответствующее решение принято сегодня, 26 февраля, на заседании Челябинской городской думы в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в городе в 2020 году.

«Депутаты одобрили передачу в областную собственность двух нежилых помещений и земельных участков по адресам: улица Труда, дом 66 и улица Труда, дом 98», - сообщили в городской думе. Здания расположены на гостевом маршруте и планируется провести их реконструкцию к предстоящим международным мероприятиям.

По адресу улица Труда, 66 расположен «Дом Первухина-Колбина». Дом построен в 1873-1874 годах золотопромышленником Василием Первухиным, а в 1902 году выкуплен у его вдовы купцом и меценатом Василием Колбиным. Колбин вел разработку каменных карьеров под Челябинском, строил доходные дома, построил маслобойный завод (ныне район ЧГРЭС), второй этаж здания соборной церковно-приходской школы, первого мужского приходского училища, ремесленной школы, возвел первую электростанцию, телефонную станцию.

В 1911 году после смерти Колбина его дом был выставлен на торги. В 1913 году городской глава приобрёл за 40 тысяч рублей «дом Колбина с местом и семью надворными постройками» для размещения городской думы.

В ноябре 1917 года в этом здании Челябинский комитет РСДРП (большевиков) принял постановление о вооруженном восстании и установлении в Челябинске Советской власти. В память об этом событии на здании установлена мемориальная доска.

Дом Колбина планируется восстановить с учетом всех законодательных требований. Ранее планировалось разместить в нем и в находящемся рядом здании первой городской электростанции (ул. Труда, 66А) культурный комплекс. На территории будет расположен не только театральный музей, но и хранилище для музея искусств. Находящуюся за зданием набережную планируется реконструировать.

На улице Труда, 98 рядом с Государственным историческим музеем стоит жилой дом Шиховых (Покровских). Дом был построен в конце 1850 года и принадлежал семье Шиховых, в 1883 году его купил советник Владимир Покровский. С середины 1880-х годов до 1913 года в особняке размещалось Челябинское общественное собрание

После революции в здании размещалась почтово-телеграфная контора, библиотека. В 1980-е годы, при формировании Сада камней на набережной реки Миасс, в здании была проведена реконструкция. В 1986 году открылся геолого-минералогический музей. Экспозиция располагалась в этом здании до 2007 года. После этого музей был расформирован, а все коллекции переданы Челябинскому областному краеведческому музею (ныне Государственный исторический музей Южного Урала).

В 2008 году зданию был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем планировалось разместить музей истории города Челябинска. В 2014 году открыли ненадолго временную экспозицию, а затем здание закрыли на реконструкцию. В декабре 2018 года было принято решение о передаче здания Государственному историческому музею Южного Урала. Сейчас здание официально перешло в областную собственность и начнется его реконструкция.