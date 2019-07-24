Челябинск - территория нелегального табака: как с этим бороться?
Экономика
Сегодня, 17:14

В Челябинске нелегальную табачную продукцию продают в два с половиной раза чаще, чем в целом по стране. Такова печальная статистика первого квартала этого года.

Нелегальная продукция является одной из значимых проблем современной экономики. Ежегодно бюджет Российской Федерации теряет десятки миллиардов рублей в результате торговли нелегальными табачными изделиями. Незаконный оборот потребительских товаров не только снижает объемы налоговых поступлений, но и стимулирует преступность, наносит ущерб добропорядочным производителям, законопослушным торговым точкам и потребителям.

Завтра, 25-го июля, участники круглого стола в Южно-Уральской Торгово-промышленной палате поговорят о профилактике увеличения оборота и производства нелегальной табачной продукции, познакомятся с опытом других регионов по борьбе с незаконным оборотом табака и узнают об эффективных методах противодействия этой угрозе.

Отправить новость
Экономика
26.06.19 11:13
Южный Урал расширяет сотрудничество с Казахстаном
Экономика
11.06.19 14:06
Эксперты ЮУТПП научат предпринимателей вести бизнес в интернете
Экономика
24.05.19 14:16
Представители ЮУТПП вновь удостоены премии ЗСО в сфере поддержки бизнеса
Экономика
23.05.19 11:52
ЮУТПП заинтересована в активизации сотрудничества с Чеченской Республикой
Вчера, 15:50
15 сельских предпринимателей региона получат гранты «Агростартап»
Вчера, 15:16
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Вчера, 09:30
ВТБ предоставил держателям карт «Мир» платежный сервис Samsung Pay
22.07.19 16:22
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
22.07.19 15:22
Директор парка имени Пушкина написала заявление об увольнении
22.07.19 13:52
Наталья Котова о переносе саммитов: Жизнь продолжается
22.07.19 09:01
Александр Гончаров защитил право арендатора кизильского ручья на разведение рыбы
20.07.19 00:54
Владимир Путин запустил на ММК новую аглофабрику
19.07.19 15:45
Число активных зарплатных карт ВТБ в Свердловской области превысило 200 тысяч
19.07.19 15:25
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
Общество
Сегодня, 17:55
Исход
Челябинская область за два десятилетия потеряла почти 227 тысяч своих жителей
Происшествия
Сегодня, 16:39
Вернули кресло
Рамзия Лутфуллоева восстановлена в должности председателя Центрального районного суда Челябинска
Новости
Сегодня, 17:17
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 25 июля
Сегодня, 14:29
Происшествия
В Челябинске стартовала операция «Мак-2019»
Сегодня, 13:22
Экономика
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Сегодня, 11:04
Происшествия
На трассе М-5 разбился житель Челябинской области
Сегодня, 11:01
Общество
Коркино принял первый Уральский фестиваль автомобильного туризма
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Сегодня, 13:22
Экономика
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Вчера, 15:16
Экономика
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Вчера, 09:30
Экономика
ВТБ предоставил держателям карт «Мир» платежный сервис Samsung Pay
22.07.19 16:22
Экономика
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
19.07.19 15:45
Экономика
Число активных зарплатных карт ВТБ в Свердловской области превысило 200 тысяч
Теги
ЮУТПП
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика