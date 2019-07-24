Челябинск - территория нелегального табака: как с этим бороться?

В Челябинске нелегальную табачную продукцию продают в два с половиной раза чаще, чем в целом по стране. Такова печальная статистика первого квартала этого года.

Нелегальная продукция является одной из значимых проблем современной экономики. Ежегодно бюджет Российской Федерации теряет десятки миллиардов рублей в результате торговли нелегальными табачными изделиями. Незаконный оборот потребительских товаров не только снижает объемы налоговых поступлений, но и стимулирует преступность, наносит ущерб добропорядочным производителям, законопослушным торговым точкам и потребителям.

Завтра, 25-го июля, участники круглого стола в Южно-Уральской Торгово-промышленной палате поговорят о профилактике увеличения оборота и производства нелегальной табачной продукции, познакомятся с опытом других регионов по борьбе с незаконным оборотом табака и узнают об эффективных методах противодействия этой угрозе.