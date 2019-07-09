Челябинская область объединилась со Свердловской и Башкортостаном и подписала ряд соглашений

Власти Челябинской и Свердловской областей и Республики Башкортостан объединяют усилия для создания Уральского промышленного кластера, который поможет увеличить объемы промышленного производства, внедрить новые инновационные технологии и повысить инвестиционную привлекательность регионов.

Соответствующее соглашение было подписано 8 июля в рамах Международной промышленной выставки «Иннопром-2019».

Подписи под документом поставили глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

«Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», -цитирует пресс-служба губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По его словам, в рамках кластера планируется создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки.

Кроме того, на «Иннопром-2019» Алексей Текслер и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали соглашение об информационном сотрудничестве и взаимодействии. Стороны будут совместно развивать экономику и промышленность региона и решать задачи социально-экономического развития региона.

Глава региона и председатель ПСБ обсудили финансирование совместных крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере общественного транспорта, поделились опытом работы с бюджетной сферой, а также рассмотрели возможности поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в регионе. Большое внимание было уделено взаимодействию банка с участниками ГОЗ, уточнили в банке.

«Сейчас Челябинской области нужны такие надежные партнеры, – отметил Алексей Текслер. - В регионе продолжается реализация национальных проектов, планируются крупные инвестиции в модернизацию системы общественного транспорта, капитальный ремонт дорог и другие программы, потенциально интересные “Промсвязьбанку”»,

«Промсвязьбанк» хорошо известен в Челябинской области. Как рассказал президент банка, ПСБ работает в регионе более 12 лет. Клиентами банка являются крупнейшие предприятия региона и тысячи компаний малого и среднего бизнеса. С 2011 года банк работает в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства, активно участвует в программе льготного кредитования в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Мы сотрудничаем с общественными организациями, активно поддерживаем как сектор ОПК, так и гражданское население. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона», - отметил Петр Фрадков.

В рамках «Иннопром-2019» в присутствии главы Алексея Текслера состоялось подписание контракта на поставку кузнечного комплекса для реализации проекта «Современные кузнечные технологии». Свои подписи под документом поставили гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко и коммерческий директор Vecchiato Массимилиано Манчини. Новое предприятие разместится на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске.

«Мы приветствуем создание новых производств на территории региона, – подчеркнул Алексей Текслер. - Продукция нового предприятия позволит уйти от импортозависимости. Кроме того, будут организованы современные рабочие места для жителей области».

«Сегодня мы подписали соглашение на поставку кузнечного комплекса для компании Конар, который планируем запустить следующим летом», - отметил Массимилиано Манчини. По его словам, итальянская компания давно сотрудничает с АО «Конар» и ранее уже поставляло предприятию высокотехнологичное оборудование.

«Особенно приятно было подписывать документ на стенде Челябинской области, потому что с этим регионом мы успешно взаимодействуем не первый год, здесь уже работает много совместных российско-итальянских предприятий, и мы гордимся тем, что имеем возможность продолжить работу с компанией “Конар”», – подчеркнул Массимилиано Манчини.

Как уточнили на предприятии, современный кузнечный комплекс Vecchiato включает в себя гидравлический пресс, рельсовый и мобильный манипуляторы. Он позволяет перековывать стальные слитки в поковки размером до 8 метров и весом до 25 тонн. Отличительная особенность пресса – наличие скоростных ходов до 110 движений в минуту, что дает возможность ковать изделия с высочайшим качеством поверхности.

Проект «Современные кузнечные технологии» реализуется АО «Конар» при участии ПАО «Транснефть», с целью обеспечения заготовками заводы «Русские электрические двигатели», «Транснефть нефтяные насосы», а также под заказы сторонних предприятии. Общий объем инвестиций в созданное предприятие составит 1,5 миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест.