С молоком и «цифрой»

Челябинская область строит амбициозные планы развития сельского хозяйства
Фото: 
Валерий Иванов
Экономика
Сегодня, 12:47
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская область планирует практически втрое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции по всем направлениям (растениеводство, животноводство, переработка). Об этом сегодня, 25-го июля, заявил руководитель региона Алексей Текслер, открывший областную сельскохозяйственную выставку «День поля» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района.

«У нас замечательный регион. Сельское хозяйство развивается очень активно. На сегодняшнем празднике коллеги рассказали о своих планах, они действительно серьезные. Большие планы у нас - на животноводство, в том числе на молочное направление, где сегодня мы производим только 50 процентов от потребности, тогда как в целом Челябинская область обеспечивает себя сельхозпродукцией практически полностью. Сегодня мы обсуждали строительство новых молочных заводов, которые нужны для того, чтобы вся прибыль оставалась непосредственно у производителей - это крайне важно», - сказал Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области пообщался с производителями сельскохозяйственной техники - речь шла о поддержке этого направления.

«Обсуждался сегодня и вопрос развития цифрового сельского хозяйства. Это тоже очень перспективное направление - соответствующая задача поставлена. За счет применения новых цифровых технологий в сельском хозяйстве мы можем существенно - на 15 и больше процентов - повысить эффективность производства. В 2019 году мы должны закончить оцифровку всех полей. И дальше, через цифровые решения будем использовать наиболее эффективных технологии в развитии сельского хозяйства, в том числе по применению технике», - подчеркнул Алексей Текслер.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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День поля
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
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