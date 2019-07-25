Челябинская область строит амбициозные планы развития сельского хозяйства

Челябинская область планирует практически втрое увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции по всем направлениям (растениеводство, животноводство, переработка). Об этом сегодня, 25-го июля, заявил руководитель региона Алексей Текслер, открывший областную сельскохозяйственную выставку «День поля» в поселке Тимирязевский Чебаркульского района.

«У нас замечательный регион. Сельское хозяйство развивается очень активно. На сегодняшнем празднике коллеги рассказали о своих планах, они действительно серьезные. Большие планы у нас - на животноводство, в том числе на молочное направление, где сегодня мы производим только 50 процентов от потребности, тогда как в целом Челябинская область обеспечивает себя сельхозпродукцией практически полностью. Сегодня мы обсуждали строительство новых молочных заводов, которые нужны для того, чтобы вся прибыль оставалась непосредственно у производителей - это крайне важно», - сказал Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области пообщался с производителями сельскохозяйственной техники - речь шла о поддержке этого направления.