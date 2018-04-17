Челябинская область вышла на первое место по числу ТОСЭР

Челябинская область занимает вместе с Татарстаном первое место в России по количеству территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Министерство экономического развития России включило в реестр резидентов ТОСЭР компании «А-Спорт» и «Природный ресурс», которые будут развивать бизнес на территории Бакала и Верхнего Уфалея. Теперь на этих территориях в общей сложности 6 ТОСЭР. «Мы будем вести планомерную системную работу по привлечению инвесторов в регион», - заверил губернатор Борис Дубровский, комментируя решение федерального министерства. Глава региона отметил, что область намерена использовать полученное преимущество.

Компания «А-Спорт» стала четвертым резидентов в Бакале, «Природный ресурс» - вторым резидентом в Верхнем Уфалее.

«А-Спорт» намерена реализовать в Бакале инвестиционный проект по производству оборудования для уличных игровых комплексов (качелей и качалок, горок, спортивных уголков и песочниц) из древесины, бруса и фанеры. Будет создано 23 новых рабочих места. Прогнозируемый годовой оборот предприятия составит до 40 миллионов рублей в год (при выходе на максимальные производственные мощности).

«Природный ресурс» создаст в Верхнем Уфалее 56 новых рабочих мест на деревообрабатывающем производстве (выпуск березовых бревен, хвойного пиломатериала, бруса, тарной доски). Старт работы предприятия позволит загрузить объемами расположенное в Каслях лесозаготовительное предприятие.

Как уже сообщало агентство, Бакал получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 6 марта 2017 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Первой статус резидента ТОСЭР в Бакале получила компания «Легпром», которая специализируется на выпуске одежды и спецодежды. Она намерена в первый год работы создать 70-75 рабочих мест, в дальнейшем – до 250.

Второй была включена в реестр резидентов компания «Урал-рециклинг» (производство чугуна, стали и ферросплавов. Компания создаст порядка 60 рабочих мест, большинство из которых – высокотехнологические и автоматизированные.

Третьей стал «Абсолют Дробсервис» - он реализует в Бакале инвестиционный проект по освоению месторождения кварцитов с общим объемом инвестиций более 150 миллионов рублей.

В Верхнем Уфалее ТОСЭР было создано 20 ноября 2017 года. Первым резидентом стал «Уфалейский трикотаж» (10 рабочих мест). Также в феврале текущего года на Сочинском инвестиционном форуме правительство Челябинской области, Фонд развития моногородов и ООО «Торговый дом «КейЭсПи Стил» в рамках российского инвестиционного форума «Сочи-2018» подписали соглашение о сотрудничестве. В промышленную площадку в Верхнем Уфалее планируется инвестировать до 20 миллиардов рублей, что обеспечит работой 1500 местных жителей.