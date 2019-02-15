Челябинские дольщики намерены направить обращение в ООН

Обманутые дольщики ЖК «Бриз» в Челябинске собираются направить письма в Верховный комиссариат ООН по правам человека.

«Митинги все мы проходили. Настало время действовать. Кто не в курсе, мы направляем письмо в Верховный комиссариат ООН по правам человека. Нами уже установлены контакты с ними, и они ждут ваших обращений. Все жалобы будут оформлены и направлены для расследования. Власть обратит на нас свое внимание», - сообщил Сергей Крапивин на странице, созданной дольщиками в соцсетях. Поданные ранее обращения к губернатору области и президенту РФ пока не дали ощутимого результата.

Уже составлена жалоба на нарушение администрацией города Челябинска и области Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Активисты планируют также подавать три жалобы: на нарушение прав детей, инвалидов и общее право на жилище.

Активист уточняет, что нельзя в ООН направить коллективное письмо от имени всех дольщиков. Каждый должен написать лично заявление и приложить к нему ряд документов, а также официальные ответы местных и федеральных чиновников на отправляемые ранее обращения. Можно приложить фото с митингов и пикетов.

Напомним, строительством этого и ряда других микрорайонов в Челябинске и Копейске занималась компания «Серебряный ключ, которую возглавляет Александр Сребрянский. Он является основным владельцем ООО «Фирма Челябстройподрядчик». В отношении Сребрянского возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его подозревают в том, что он завладел средствами дольщиков компаний «Уралстрой», «Регионпроект» и «Проект Парковый-1», которые занимаются строительством домов в Копейске и Челябинске.

Сребрянский с мая 2018 года находился под подпиской о невыезде, в июле был отправлен под домашний арест, а в ноябре отпущен под залог в 2,5 миллиона рублей.

«Кредит доверия Сребрянский давно исчерпал. В моем понимании его освобождение из-под домашнего ареста никакой динамики строительству проблемных домов не придает. Хотелось бы, чтобы его нахождение на свободе не было бесполезным, а дало какой-то результат», - отметил вице-губернатор Сергей Шаль на заседании рабочей группы по решению проблем дольщиков.

По словам Шаля, на сегодня ситуация по этим объектам остается сложной. По ряду объектов есть слабая положительная динамика. Проведены переговоры с инвестором (ждут его окончательного решения) и поиск иных путей решения проблемы дольщиков.

Инвестор рассматривает возможность достройки трех объектов: жилого комплекса «Бриз», а также домов по адресам Коммунистический проспект 33 и проспект Победы 48Б в Копейске. По подсчетам Минстроя региона активов ЖК «Бриз» достаточно для его достройки.

При этом в правительстве области не видят у застройщика желания ускорить строительство объектов.