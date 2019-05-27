Челябинские предприниматели хотят повлиять на реформу требований по ведению бизнеса

Челябинские бизнесмены обратятся в правительство России и к врио губернатора Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой привлечь их к разработке механизмов регуляторной гильотины. Об этом стало известно 24 мая, после заседания правления Союза промышленников и предпринимателей региона.

В рамках разработки механизмов гильотины различные ведомства должны рассмотреть и переписать избыточные нормативно-правовые акты, которые действовали по сей день еще со времен СССР. Таким образом, количество требований к предпринимателям сократится, и давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов уменьшится, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

«Сегодня около двух миллионов обязательных требований. Разве может руководитель небольшого кафе их все знать? В прежних актах есть и такое, например, – на кухне должна быть специальная ветошь, чтобы мыть посуду, три ванные. Сегодня же совершенно иное время – есть посудомоечные машины. Да, документы упростят, отсекут устаревшие. Но обязательно нужно сохранить те требования, которые призваны обезопасить жизнь и здоровье граждан. Государство будет это контролировать», – рассказал корреспонденту «Урал-пресс-информ» Александр Гончаров.

Председатель комитета по ресторанному, гостиничному бизнесу и туризму Челябинского Союза промышленников и предпринимателей Борис Видгоф также поделился с корреспондентом «Урал-пресс-информ» своим мнением о том, что многие нынешнее требования могут выполнить далеко не все предприниматели: «Много всяких проверяющих. Даже сейчас идет смена кассовых аппаратов. Я смотрю счета, которые надо оплатить, и понимаю, что ‎"Бовид" справится. Он может себе поясок подзатянуть и оплатить эти бешеные нововведения. Есть предприятия, у которых доход 30-50 тысяч рублей. И платить там 40 тысяч, чтобы заменить кассовый аппарат, – не понимаю, как возможно».

Челябинские предприниматели как эксперты в бизнес-среде решили сами повлиять на реформирование прежних требований, сделав два обращения к врио губернатора и в правительство России через РСПП.

«Работа только начинается, мы хотим, чтоб нас вовлекли как экспертов при всех органах власти, которые будут совершенствовать свою нормативно-правовую базу», – отметил после заседания правления председатель комитета по социальной политике и профессиональному образованию Союза промышленников и предпринимателей Семен Мительман.