Челябинские власти подписали контракт с нижегородскими дорожниками
В Челябинске сегодня, третьего июня, городское управление дорожного хозяйства и ООО «Нижавтодорстрой» подписали контракт. Нижегородские дорожники будут реализовывать в столице Южного Урала нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В связи с тем, что на электронный аукцион поступила только одна заявка - от «Нижавтодорстроя», он был признан несостоявшимся, а договор заключен с единственным участником торгов по максимальной цене - 827,7 миллиона рублей.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, в этом сезоне в рамках заключенного контракта будет выполнен ремонт дорог и нанесена разметки на следующих улицах:
- Российская (от Труда до Свободы);
- 40 лет Победы (от Чичерина до Братьев Кашириных);
- Университетская Набережная (от Академика Макеева до Чичерина);
- Салавата Юлаева (от Академика Макеева до проспекта Победы);
- Свободы (от Братьев Кашириных до Торговой);
- Братьев Кашириных (от 40 лет Победы до Северной);
- Цвиллинга (от проспекта Ленина до Степана Разина);
- Дзержинского (от Отечественной до Гагарина)
- Курчатова (от Энгельса до Елькина);
- Энгельса (от Курчатова до Худякова);
- Сони Кривой (от Лесопарковой до Воровского);
- Коммуны (от переулка Институтского 2-го до III Интернационала);
- Северный Луч (от Героев Танкограда до Свердловского тракта);
- Хлебозаводская (от Морской до Северного Луча);
- Чичерина (от Университетской Набережной до Салавата Юлаева);
- Худякова (от Воровского до Университетской Набережной);
- Доватора (от Воровского до Степана Разина);
- Новоградский проспект на (от Салавата Юлаева до границы города Челябинска).
Кроме того, на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Потемкина, а также проспекта Победы с улицей Тепличной будут установлены светофорные объекты.