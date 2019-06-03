Челябинские власти подписали контракт с нижегородскими дорожниками

В Челябинске сегодня, третьего июня, городское управление дорожного хозяйства и ООО «Нижавтодорстрой» подписали контракт. Нижегородские дорожники будут реализовывать в столице Южного Урала нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В связи с тем, что на электронный аукцион поступила только одна заявка - от «Нижавтодорстроя», он был признан несостоявшимся, а договор заключен с единственным участником торгов по максимальной цене - 827,7 миллиона рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, в этом сезоне в рамках заключенного контракта будет выполнен ремонт дорог и нанесена разметки на следующих улицах:

- Российская (от Труда до Свободы);

- 40 лет Победы (от Чичерина до Братьев Кашириных);

- Университетская Набережная (от Академика Макеева до Чичерина);

- Салавата Юлаева (от Академика Макеева до проспекта Победы);

- Свободы (от Братьев Кашириных до Торговой);

- Братьев Кашириных (от 40 лет Победы до Северной);

- Цвиллинга (от проспекта Ленина до Степана Разина);

- Дзержинского (от Отечественной до Гагарина)

- Курчатова (от Энгельса до Елькина);

- Энгельса (от Курчатова до Худякова);

- Сони Кривой (от Лесопарковой до Воровского);

- Коммуны (от переулка Институтского 2-го до III Интернационала);

- Северный Луч (от Героев Танкограда до Свердловского тракта);

- Хлебозаводская (от Морской до Северного Луча);

- Чичерина (от Университетской Набережной до Салавата Юлаева);

- Худякова (от Воровского до Университетской Набережной);

- Доватора (от Воровского до Степана Разина);

- Новоградский проспект на (от Салавата Юлаева до границы города Челябинска).

Кроме того, на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Потемкина, а также проспекта Победы с улицей Тепличной будут установлены светофорные объекты.