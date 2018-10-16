Челябинский губернатор провел заседание по координации работы по противодействию коррупции

В областной администрации глава региона Борис Дубровский провел расширенное совещание. Основной темой заседания стало подведение итогов работы органов государственной власти и правоохранительных органов по профилактике и противодействию коррупции в первом полугодии 2018 года. С докладом выступил заместитель начальника Главного управления МВД России по Челябинской области Сергей Богдановский.

Областной силовик сообщил о том, что с начала года сотрудниками органами внутренних дел в суд направлено 475 уголовных дел, которые завели на 156 граждан.

«В структуре преступлений более половины составили должностные преступления, в том числе факты взяточничества, мошенничества, присвоения или растраты, каждое третье преступление происходит в сфере государственного управления, образования и здравоохранения, – отметил Сергей Богдановский. - Реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на защиту бюджетных средств, выделяемых на целевые программы и инвестиционные проекты, в том числе на проведение саммитов ШОС и БРИКС».

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский неоднократно подчеркивал свою непримиримость в отношении коррупционных преступлений.

«Руководство области не может не волновать статистика коррупционных преступлений. У нас точно нет цели кого-то защищать, «прикрывать», перед законом все равны, – отметил на заседании коррупционного совета губернатор Борис Дубровский. – Своевременное выявление коррупционных преступлений, безусловно, работает на благо области и ее жителей».

Затем выступил председатель контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин, который представил итоги проведения выездного приема граждан в Миасском городском округе. На личный прием пришли более 50 человек. Местных жителей волновали вопросы оформления земельных участков, расселения ветхо-аварийного жилья, ЖКХ, строительства дорог.

В конце заседания по теме реализации Национального плана противодействия коррупции были заслушаны руководители двух муниципальных образований. Выступили главы Чебаркульского муниципального района Александр Король и Советского района города Челябинска Владислав Макаров. Глава Чебаркульского района доложил о том, что у них в районе созданы комиссии по конфликту интересов, на которых рассматриваются вопросы проведения декларационной кампании. А именно предоставление сведений о доходах, заключение трудовых договоров с бывшими муниципальными служащими, соблюдение требований к служебному поведению.

В своем докладе глава Советского района Владислав Макаров рассказал о работе комиссии по противодействию коррупции в Совете депутатов. В частности, о выявленных фактах предоставления недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» напоминает о том, что в регионе работает бесплатный круглосуточный телефон 8-800-300-76-00, по которому жители области могут сообщить о фактах коррупции в органах исполнительной власти и местного самоуправления. На этот номер принимаются звонки о фактах взяточничества, использования служебного положения в личных целях и других проявлениях коррупции. Сообщения записываются на автоответчик и в дальнейшем регистрируются. При этом от заявителя не требуется сообщать своих персональных данных.