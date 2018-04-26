Члены Совета по правам человека обсудили с руководством РМК перспективы Томинского ГОКа и Карабашмеди

Руководители Русской медной компании встретились в Москве с членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ. На встрече, которая состоялась 25 апреля 2018 года в Москве, обсуждались предпринимаемые компанией меры по улучшению качества жизни в Карабаше, где работает предприятие «Карабашмедь», и проект Томинского горно-обогатительного комбината. Кроме того, обсуждался статус выполнения рекомендаций Совета по итогам выездного заседания в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании, в ходе встречи представители РМК передали Совету письменный отчет о результатах работ, которые провела компания по рекомендациям СПЧ, выданным по итогам выездного заседания в Челябинской области в июне 2017 года.

Члены Совета по правам человека положительно оценили результаты усилий, которые предпринимает компания для модернизации предприятия «Карабашмедь», снижения нагрузки производства на окружающую среду, а также развития современной социальной инфраструктуры населенного пункта. По данным РМК с 2004 года на техническое переоснащение завода и повышение его экологической безопасности было направлено более 18 миллиардов рублей. В результате объем выбросов сократился более чем в 20 раз к уровню 2000 года. Значимым экологическим проектом, реализуемым сегодня в Карабаше, является рекультивация бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплавильного комбината. В конце 2017 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. По его итогам на месте хвостохранилища должен появиться благоустроенный сквер с малыми архитектурными формами. РМК активно инвестирует в ремонт и строительство новых социальных объектов в городе. В 2017 году построен современный многофункциональный спортивный комплекс «Металлург», начато строительство досугового центра, разрабатывается проект организации центральной городской площади Карабаша.

Особое внимание в ходе беседы было уделено объектам накопленного в Карабаше экологического вреда. Члены Совета по правам человека признали, что эти объекты представляют собой одну из главных экологических проблем Южного Урала, решением которой может стать включение проекта рекультивации и реабилитации нарушенных в Карабашском городском округе земель в Федеральную целевую программу «Чистая страна».

Одной из центральных тем встречи стало взаимодействие РМК с общественностью Челябинской области по вопросам реализации проекта Томинского горно-обогатительного комбината. Представители СПЧ положительно оценили результаты серии круглых столов на площадке Общественной палаты Челябинской области, которые прошли в декабре 2017 года и январе-феврале 2018 года и были посвящены различным аспектам масштабного проекта. В мероприятиях приняли участие активисты и лидеры региональных общественных экологических движений, эксперты, представители региональных органов власти, контролирующих и надзорных ведомств, а также сотрудники и исследователи проектных и изыскательских организаций, которые разрабатывали проект Томинского ГОКа. Каждое заседание транслировалось в прямом эфире в сети интернет. Иван Засурский и Сергей Цыпленков назвали эти встречи значимым шагом в выстраивании конструктивного диалога между властью, бизнесом и гражданским обществом и подчеркнули важность обеспечения более широкого доступа заинтересованных сторон к информации о будущем предприятии.