ЧМК изготовил арматуру для компрессорных станций «Газпрома»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО ЧМК, входит в группу «Мечел») изготовил 1,2 тыс. тонн арматуры для строительства компрессорных станций «Портовая» и «Дивенская» в Ленинградской области. Поставку осуществила металлоторговая компания Группы «Мечел» - «Мечел-сервис».

При строительстве станций используется арматура марки 25Г2С производства Челябинского металлургического комбината (входит в Группу «Мечел»).

Компрессорная станция «Портовая» является пунктом входа на северном берегу Финского залива, откуда газ поступает в магистраль «Северного потока». «Портовая» – уникальный объект мировой газовой отрасли по суммарной мощности, по рабочему давлению (220 атм.), по расстоянию транспортировки газа, суточному объему осушки газа. Станция обеспечит транспортировку газа по «Северному потоку» на 1200 км без создания дополнительных компрессорных мощностей. Ранее «Мечел-Сервис» уже поставил 1 тыс. тонн арматуры для строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции «Портовая».

Компрессорная станция «Дивенская» оснащена пятью газоперекачивающими агрегатами общей мощностью 125 МВт. Строительство осуществляется в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ (Единая система газоснабжения) Северо-Западного региона». Завершение строительства намечено на октябрь 2020 года.