ЧМК посетил посол Кубы

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в составе делегации посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь, сообщает пресс-служба компании.

Посещение комбината организовано Правительством Челябинской области. Главной целью визита стало изучение возможностей сотрудничества Республики Куба с Челябинской областью и знакомство с её промышленным потенциалом. На Челябинском металлургическом комбинате гостям показали современный рельсобалочный стан, ознакомили с возможностями производства рельсовой и фасонной продукции, в том числе стометровых рельсов для высокоскоростного движения.

Участники визита смогли воочию понаблюдать за изготовлением фасонного проката,оценить масштаб производства и современные технологии. На комбинате применяется уникальная для России закалка рельсов в полимерной среде. Термоупрочненные рельсы и фасонный прокат ЧМК востребованы как в России, так и за рубежом.