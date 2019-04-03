ЧМК посетила делегация из ЮАР

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») в составе делегации посетил Полномочный министр Посольства Южно-Африканской республики в РФ Хенри Вильям Шорт.

Как сообщает пресс-служба компании, главной целью визита стало изучение возможностей сотрудничества ЮАР с Челябинской областью и знакомство с промышленным потенциалом. На Челябинском металлургическом комбинате гостям показали современный рельсобалочный стан, ознакомили с возможностями производства рельсовой и фасонной продукции, в том числе стометровых рельсов для высокоскоростного движения.

«Участники оценили масштаб производства и современные технологии. На комбинате применяется уникальная для России закалка рельсов в полимерной среде. Термоупрочненные рельсы ЧМК сохраняют свои высокие эксплуатационные характеристики в любой климатической зоне. Они востребованы как в России, так и за рубежом», – комментирует главный инженер ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.