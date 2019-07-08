ЧМК представит свою продукцию на «ИННОПРОМЕ-2019»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») представит на одной из крупнейших в стране промышленных выставок «Иннопром-2019» современную, но уже заслужившую доверие партнеров продукцию. Выставка пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

В экспозиции ЧМК на выставке будет представлено 15 видов продукции. Это изделия рельсобалочного стана комбината: различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, а также Z-образный профиль.

Многие виды продукции уже успешно используются в крупных проектах по всей России. Например, в начале июня рельсы, изготовленные на ЧМК, были отгружены для реконструкции московского метро и строительства так называемых «бархатных» рельсов с практически бесшумным движением. Рельсы ЧМК выпускаются с применением уникальной для России технологии закалки в растворе полимера. Благодаря этому продукция обладает высоким уровнем прочности и износостойкости.

Z-образный профиль освоен ЧМК в 2018 году и поставляется ведущим предприятиям вагоностроительной и вагоноремонтной отрасли России и стран СНГ. Из него изготавливается хребтовая балка для основания вагонов и полувагонов. Профиль Z-310 производится из двух марок особо прочной стали, что гарантирует устойчивость к нагрузкам.

Двутавровая балка, произведенная на ЧМК, в настоящее время применяется для строительства второй линии метро в Казани. Она отливается из собственного сырья: сталь для нее выплавляется на комбинате в кислородно-конвертерном цехе, а затем разливается на машине непрерывного литья заготовок. Данная продукция применяется при строительстве мостов, дорог, офисных зданий, поставляется клиентам как в России, так и за рубежом.

Рельсобалочный стан ЧМК – современное комплексное производство высококачественного фасонного проката и рельсов длиной до 100 метров. Стан использует в производстве последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.