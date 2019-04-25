Депутаты Магнитогорска оценили исполнение бюджета города

Депутаты Магнитогорского городского Собрания проанализировали исполнение бюджета. Доходы в 2018 году составили 14,6 млрд. рублей. Это на 1,8 млрд. больше показателей предыдущего года.

Расходы чуть менее 14 млрд. рублей. На инфраструктурное и экономическое развитие города в 2018 году затрачено 3,4 млрд. рублей.

Бюджет традиционно остался социально ориентированным. Так, расходы по управлениям образования, культуры, здравоохранения, физической культуры, спорту и туризму, социальной защиты населения составили более девяти с половиной миллиардов рублей или 70% общего объёма.

"Выполение бюджетных обязательств характеризуется большим процентом исполнения запланированных средств", - объявила заместитель главы Александра Макарова.

Депутаты отметили приобретение восьми школьных автобусов, что позволило увеличить количество маршрутов для перевозки детей из отдаленных частей города.

На 52 процента сократилась очередь детей-сирот на получение жилья. Организованы отдых и оздоровление более 27 тысяч детей дошкольного и школьного возраста.

Продолжена ежегодная практика партисипаторного (народного) бюджетирования, начатая в 2016 году. На этот раз осуществлена инициатива жителей по реконструкции стадиона «Малыш».

Председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Довженок в заключение прокомментировал: "Бюджет 2018 года был для Магнитогорска рекордным по объёмам. Всеми распорядителями средств он отработан хорошо".