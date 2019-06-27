Депутаты утвердили поправки в бюджет Челябинской области

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили поправки в региональный бюджет. Корректировка обусловлена необходимостью уточнения объема безвозмездных поступлений, а также отдельных направлений расходов.

Соответствующий законопроект рассмотрен сегодня, 27 июня, на заседании регионального парламента под председательством спикера Владимира Мякуша.

Законопроектом предусматривается увеличение объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 116 миллионов 648,9 тысячи рублей.

«Средства, в размере 60 ммиллионов рублей будут направлены Карабашскому городскому округу – за победу во Всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений за проект ”Новый Карабаш. Создание нового городского центра”», - пояснил распределение федеральных средств председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Еще 56 миллионов 648,9 тысячи рублей выделено из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

«Одновременно, предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий», - отметил и.о. первого заместителя министра финансов Александр Грязев.

Из областного бюджета будет направлено 761,2 миллиона рублей на приобретение 65 низкопольных автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива. Решение о закупке общественного транспорта такого типа было принято главой региона Алексеем Текслером. Планируется, что автобусы поступят в Челябинск в сентябре-октябре 2019 года.

Дополнительно будет направлено 1 миллиард 774 миллиона 907,30 тысячи рублей на финансовое обеспечение образовательного процесса в школах региона. Это решение вызвано увеличением контингента учащихся.

С учетом предлагаемых изменений параметры областного бюджета по доходам составят 177 миллиардов 366 миллионов 737,36 тысячи рублей, по расходам – 192 миллиарда 860 миллионов 396,06 тысячи рублей. Дефицит остается без изменений – 15 миллиардов 493 миллиона 658,70 тысячи рублей.