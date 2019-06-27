Депутаты Заксобрания Челябинской области раскритиковали работу минэкономразвития

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области раскритиковали министерство экономического развития Челябинской области за работу по поддержке малого и среднего бизнеса и предложили главе ведомства совместными усилиями исправлять ситуацию.

Сегодня, 27 июня, министр экономического развития региона Сергей Смольников представил депутатам доклад «О развитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области».

Выслушав радужный отчет министра, спикер Владимир Мякуш поинтересовался проблемами в этой сфере. Смольников рассказал, что в области сокращается количество малых и средних предприятий, а также численность занятых в малом и среднем бизнесе. Упали обороты малого и среднего бизнеса и снизилась их доля.

Спикер попенял министру: на сегодня создано много структур, которые призваны заниматься поддержкой бизнеса, но на деле количество малых предприятий сокращается, барьеры растут. Для подтверждения ухудшения ситуации в этой сфере достаточно просто пройти по городу и увидишь немало объявлений о сдаче в аренду площадей, которые раньше занимали предприниматели. «Это прямое доказательство того, что малый и средний бизнес в области гибнет, а во всем мире он – двигатель прогресса», - считают парламентарии.

Вице-спикер Семен Мительман поинтересовался у министра, предпринимало ли возглавляемое им ведомство какие-нибудь шаги по защите предпринимателей в свете предстоящего повышения тарифов на электроэнергию, которое больнее всего ударит по малому и среднему бизнесу. Прогнозируется, что тарифы вырастут на 10-15%.

Сергей Смольников ответил, что эти вопросы нужно адресовать министерству тарифного регулирования и энергетики области. Депутат не согласился с министром и заявил, что именно минэкономразвития после получения этой информации должно было «бить во все колокола» и обращаться к руководителю региона, доказывая, что такое бремя предпринимателей просто задавит.

Еще один депутат обратил внимание на тот факт, что субъектам малого и среднего бизнеса на сегодня недоступны льготные кредиты, декларируемые на уровне Федерации. И приходится брать кредиты под 16-18 процентов.

Александр Решетников вступился за минэкономразивития. По его мнению, министерство делает много, но все перечеркивается действиями федеральных структур. Спикер поручил комитету ЗСО по экономической политике проанализировать состояние дел в этой сфере.

Константин Струков также поддержал министерство, но отметил, что «ни один малый бизнес не выдержит такого давления», который на сегодня осуществляется: поток проверок и огромный документооборот. «Никто сегодня бизнесом заниматься не хочет», - уверен депутат, который является одним из крупнейших бизнесменов региона.

По его словам, в регионе чуть не угробили проект «Томинского ГОКа». «Но в конечном счете он начал реализовываться и будет работать. Есть месторождение – его надо осваивать», - высказал парламентарий свою точку зрения и добавил, что там есть проблемы, но их можно решать.

По его мнению, неправильно был «поставлен крест» на проекте Круглогорского ГОКа под Миассом, кремниевом заводе в Златоусте (против реализации этих проектов активно возражали жители), перерабатывающем заводе в Бакале. «Легче запретить, чем рассмотреть условия, при которых предприятию будет невыгодно нарушать экологическое законодательство, - высказал свою точку зрения депутат. - Мы равнодушно смотрим и не вникаем. Малый бизнес не может развиваться сам по себе».

Константин Струков отметил, что у него нет претензий к самому министру, но у Смольникова нет сподвижников. Часть депутатов поддержали своего коллегу.

Владимир Мякуш, выслушав все эмоциональные выступления депутатов, предложил провести депутатские слушания, на которые пригласить представителей малого и среднего бизнеса, министерств и ведомств. По его словам, после всех обсуждений и выработки единого мнения нужно подготовить программу, реализация которой даст конкретный результат. Он призвал минэкономразвития объединить усилия с депутатами, чтобы совместно сдвинуть решение проблемы с мертвой точки

Семен Мительман также посоветовал активнее включиться в работу общественному инвестиционному совету, который создан при губернаторе.