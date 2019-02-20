Дубровский – о кремниевом заводе в Златоусте: Решение еще не принято

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал информацию о планируемом строительстве крупного металлургического комплекса по производству технического кремния в Златоусте. Это проект ООО «Силарус».

Напомним, с проектом, который предусматривает строительство двух рудотермических печей мощностью 27 МВт каждая, ООО «Силарус» обратилась в Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа. Для нового промышленного объекта планируется перевести часть лесов и лугов в зоны предприятий. На понедельник, 11 марта, уже назначены публичные слушания по внесению поправок в правила землепользования.

«Решение об открытии предприятия «Силарус» на территории Златоуста не принято, рассматриваются и другие производственные площадки», - заявил губернатор Борис Дубровский.

Глава региона заверил, что строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов: определения площадки, выполнения проектных и изыскательских работ, прохождения экологической и государственной экспертизы и получения разрешения на строительство.

«Появление новых высокотехнологичных производств на территории Челябинской области важно. При этом мы подчеркиваем, что при рассмотрении любого инвестиционного проекта нами учитывается мнение людей, бизнеса, местных властей, а также социальная, экологическая и экономическая значимость проекта. Правительство Челябинской области готово к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации проекта или выступает против нее, чтобы выработать общее понимание», - отметил Борис Дубровский.