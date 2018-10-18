Госдума упростила получение компенсаций расходов на оплату капремонта

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий получение компенсаций расходов на оплату ежемесячного взноса по капитальному ремонту.

На сегодня льгота предоставляется пенсионеру только в том случае, если он лично подтвердил документально, что у него нет задолженности за капремонт. Пожилым людям приходится постоянно ходить в соцзащиту для предоставления справок, что в их возрасте достаточно тяжело.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин, в случае окончательного принятия поправок в Жилищный кодекс РФ, гражданам не надо будет самим предоставлять информацию об отсутствии задолженности за уплату взноса на капремонт в органы соцзащиты. Это будут делать владельцы специального счета и фонда капитального ремонта. Они должны будут предоставить эту информацию в течение пяти дней.

«Принимая данный документ, мы последовательно занимаемся проблемой дебюрократизации в этом вопросе, снижением количества мытарств, с которыми сталкиваются люди при получении разного рода адресной помощи», – заявил Сидякин.

Парламентарий напомнил о принятии в двух чтениях другого законопроекта, который касался начисления субсидий. Согласно ему, граждане освобождаются от обязанности предоставления информации об отсутствии задолженности. «Мы таким образом подтверждаем добросовестность плательщиков. Если тот, кто начисляет субсидию, в этом сомневается, пусть сам запрашивает эту информацию в соответствующих инстанциях или у хозяйствующих субъектов», – отметил Сидякин.